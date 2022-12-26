Личное: “Фотограф с сотней тысяч подписчиков”

Разбирайте это письмо сами.

Все эпизоды встреч и диалоги отдельно, на ошибки и нормальные шаги.

mageye

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо Вам за то, что вы делаете.

Мне 35 лет, А. – 36. Познакомились на приложении знакомств. Переписывались около месяца, сначала вяло, потом уже более оживленно, ближе ко встрече. Он фотограф с сотней тысяч подписчиков в соц сетях и его работы невероятно красивые. Я работаю в корпрорации и занимаю высокую должность. Есть у него такой шарм, из-за его мрачного стиля и уверенности в себе, дерзкости. Первое свидание организовал красиво – дорогой ресторан, машину за мной прислал, переписывались активно. По градусу общения было понятно, что свидание романтическое и все закончится сексом.

Мы встретились в машине. Я говорила как восхищаюсь его работами и талантом. Он что-то спрашивал про меня и был приятно удивлен моей увлеченностью работой. Было неожиданно, что он зажат. Во время ужина разговаривали обо всем, о жизни и по ходу общения он становился более открытым. Потом я не удержалась и поцеловала его в щеку и вышла в дамскую комнату. Я не знала почему, но мне вдруг очень захотелось его поцеловать. В целом чувствовала себя легко. Потом мы поехали к нему. Секс прекрасный с ним.

Утром я сказала ему, что я немного ошиблась в представлении какой он – думала, что он более открытый, но он зказался такой чувствительный. Он сказал, что первое впечатление у него такое как он и предполагал. Он сразу понял какая я, когда я прислала ему видео – такая немного стесняша, но любопытная. Сказал что вчера поначалу ему было немного неловко, но по ходу вечера становилось все только лучше и лучше.

Спросил хочу ли я стать моделью. Я сказала, что он уже спрашивал вчера и у меня тот же самый ответ – нет. Еще он спросил про шрам на коленке и сказал что повод сделать первое тату. На что я тоже сказала, что тату это тоже нет. Потом он спросил про самое необычное место где у меня был секс. Я сказала, что надо подумать, так сразу не могу сказать. Он начал перечилять места, а я только и отвечала что “нет”. Сама не знаю почему, но я так отвечала, не потому что у меня не было секса в этих местах, а потому что не хотела ему говорить об этом. Мне почему-то показалось, что он и не хочет слышать что у меня был там секс. Странное ощущение, но я отвечала так, как думала что он хочет, чтобы я отвечала. Потом он сказал – океан! И я ответила наконец-то “да”. По его реакции я поняла, что ему не понравился ответ, и что видимо я была права. Он сказал, что у него было однажды на улице. Я промолчала. Он продолжил – там была девушка, с которой я тогда встречался и меня окружили собаки. Я молчу. Он говорит, не знаю почему я вдруг об этом вспомнил. Может твое тело напомнило.

Он сказал, что ему придется работать сегодня. Я подумала, что нужно уйти как можно скорее. Было видно, что ему вот прямо очень очень неловко и мне от этого тоже было неловко. Я сказала, что пойду.

Он: Почему?

Я: Потому что тебе нужно работать, а мне нужно идти по делам

Он: Ты как золушка

Я: Разве золушка предупреждает о том, что ей нужно идти?

Он: А как ты поедешь, тебе вызвать такси?

Я: Не нужно, спасибо. Я вызвала уже.

Он поцеловал меня на прощание, вежливо спросил, что я буду делать сегодня, я сказала что встречаюсь с подругой. И ушла.

Он уехал в поездку и ничего не писал. Я тоже. В это время друг был в Турции и предложил приехать к нему. Я взяла билет и полетела, чтобы хоть как-то отвлечься.

Прошло наверное больше недели. Утром по прилету от него пришел пинг:

Он: Пинг (смайлик)

Я: A. (его имя)

Он: Фото кота

Я: Твой лучший друг

Он: Наш. Как дела?

Я: Прихожу в себя. Только прилетела

Он: Я тоже

Я: Ночной рейс

Он: Блин, у меня тоже )

Я: Это был один и тот же рейс? )

Он: Хаха. Ты где была? Я там-то

Я: Я там-то.

Договорились встретиться. На неделе я встретиться не могла, договорились на выходные. Потом в пятницу у меня отменилась рабочая встреча и я ему написала об этом.

Я: Моя деловая встреча отменилась сегодня. У тебя какие планы?

Он: Так. Так. Так.

Я: Ладно. Я думала что может свободен

Он: Я может и свободен. Пока друзья что-то делают.

Но он ничего не написал. А ночью вообще отписался от меня в ИГ! Потом при встрече, когда я просила его почему, он ответил что потому что у меня постов нет. В день свидания он не писал ничего, я написала сама, было понятно что он как будто чем-то недоволен. Сказал, что обнаружил что у друга ДР и не против ли я если мы встретимся попозже. Разочарование. Я говорю, ты навреное уже будешь не в состоянии после ДР, я буду жать, мне это не понравится, мы поссоримся, в целом не очень. Он прислал голосовое:

Он: Ты какой-то целый фильм уже придумала, ты хочешь сказать что не сегодня? Тогда среди недели. Но на сегодня я просто думал что я пойду на ДР, а ты своими делами займешься, а потом мы спишемся, только не поздно – мне завтра работать нужно.

Я: А ты еще и остаться не собирался?

Он: Это неудобно. (я не ответила)

Он: Что молчишь?

Я: Да не знаю что сказать. Такое впечатление, что я как будто уговариваю тебя чтобы ты приехал, остался. Так не пойдет.

Он: Не уговаривашь, мне не удобно оставаться, завтра рано вставать. И мне не нравится твой тон. Ладно, увидимся в другой раз.

Я не ответила. Поехала с друзьями в бар, когда домой вернулась, от него сообщение.

Он: Мы встречаемся сегодня или нет?

Я: Да. Сможешь ко мне приехать?

Он: Да, через полчаса освобожусь.

Я: Адрес

Он: Слушай, я не хочу чтобы ты злая была только. Мне точно приехать?

Я: Приезжай, я не злая. Я сдаюсь.

Он: Скоро буду.

Он приехал ко мне и офигел от квартиры – огромные потолки, два этажа, все красиво. Это совсем не то место где он живет. Его квартира такая холостяцкая, артистичная, бардак. Ему очень понравилось.

Увидел цветы в вазе. Это от кого?

Я: Ни от кого. Сама купила. Люблю свежие цветы дома.

Болтовня, секс, все нормально. 2 часа ночи, лежим, он в телефоне. И что-то показывает мне, а там сообщения сыпятся. И такое ощущение, что он хотел, чтобы я их увидела. Я говорю кто там тебе пишет? Беру телефон, он не сопротивляется, а там девушка: до завтра и сердечко.

Я в шоке. Молчу. Смотрю удивленно. Он говорит, что это модель, не ревнуй. Я встаю ухожу в ванную, он мне в след – что к каждой модели так будешь ревновать? У нас съемка завтра! Выхожу из ванной, говорю спокойно – убирайся.

Он: что ты сказала, ты как со мной разговариваешь?

Я молчу и ухожу наверх. Он хлопнул дверью. Сразу прислал сообщение – не пиши мне больше, после того как выгнала меня вот так. Я не ответила.

Через 10 дней написал сам.

Прислал фото из ресторана где мы встретились. Ты не помнишь где мы встретились? Общение наладилось, и инцидент не обсуждали потом никогда.

После этого опять были у меня. Ночью он засобирался домой – работа у него завтра. Я спросила почему ты не можешь остаться? Ты не хочешь? Он говорит, я вообще-то хочу. Просто неудобно это, рано на работу.

Ушел и пропал на месяц.

Я в минусе конечно, пыталась отвлекаться как могла. Съездила в путешествие. Думала не напишет больше. Что зря я его про спать вместе спросила. Как будто показала свое расположение, а ему это вот все не надо. И он отморозился.

Через месяц пинганул. Не ответила.

Еще через месяц:

Он: Куда ты пропала?

Я: Я здесь. Это ты куда пропал?

Он: Я путешествовал. Вернулся. Сейчас в аэропорт опять. Обратно в понедельник. Давай встретимся когда я вернусь?

Я: Куда едешь?

Он: Туда-то. Хаха, знаю ) (он уже там был по работе и присылал мне фото)

Я: Не забудь мне фото прислать

ОН: Голосовое: ты знаешь, забавно, но в прошлый раз только тебе фото прислылал. Я обычно не отправляю никому, пока не опубликую. Так что да, будет тебе фото.

Он: присылает видео как он играет в теннис (понятно, что за кадром снимает девушка)

Я: Это кто снимает?

Он: Хаха. Клиент ) что делала на выходных?

Я: видео где я в кино и фильм на паузе

Он: это свидание?

Я: Нет, какое еще свидание? Это кино, с друзьями.

Он: Я чувствую мужской парфюм

Я: Это унисекс

Он: Хахаха

Потом у нас возобновилась переписка, активная, такая же как была до первой встречи. Было видно, что на дистанции он соскучился. Мы договаривались встретиться, и по разным причинам не получалось из-за работы.

Однажды в выходной он написал:

Он: Какие планы сегодня?

Я: Читать – ужин – кино – спать. У тебя?

Он: Читать – ужин – вечеринка – увидеть тебя – спать.

Я не ответила. Через 2 часа пишет:

Он: Что случилось?

Я: Мне не нравится этот “заскочить после вечеринки” план, А.

Он: Ок. Я понял. Извини. Давай запланируем на след неделе.

Я: Ок

Понимаю, что моей значимости не хватает для его каких-то вложений. Он хочет чтобы все по-быстрому.

Потом в разные дни были следующие диалоги:

Он: Какие у тебя планы на выходные?

Я: Пятница – Бразилия. Суббота – Франция. (это футбол имелось в виду) А у тебя?

Он: Где?

Я: XX. А ты где будешь смотреть?

Он: В YY. Я сегодня хочу синее джерси купить

Я: Ты просто обязан прислать фото мне.

Он: Ты просто обязана увидеть вживую!

Я: Это тоже!

Фото не прислал и все выходные он молчал.

В понедельник не выдержала, написала сама:

Я: Доброе утро, синее джерси

Он: Доброе утро, кудряшка

Я: Отправляю фото

Он: Так и проснулась? Красивая

Я: Ты не знаешь почему я не получила ни одной фото из ХХХ?

Он: Другой А.?

Я: Только один А. Один и единственный.

Он: Хаха. Чем занимаешься?

Я: Важным делом (отправляю фото с только что доставленной елкой)

ОН: Где моя индейка??

Я: Видео с футбола

ОН: Милый крик. Какие у тебя планы?

Я: Планы на?

ОН: На жизнь, на эту неделю, на следующую неделю

Я: На жизнь – я, на эту неделю – футбол, на след неделю – ты. А у тебя?

ОН: Хаха. Отличный план! У меня: я – работа – футбол – индейка – ты. Очень хочется устриц

Я: Пойдем!

Он: Пойдем! Рождествооооо!

Я: Да! Да! Да!

Он: Утррицыыыыыы

Думала, что напишет что-то на выходных, когда футбол был. Но он молчал. Сама не выдержала:

Я: Это был один из самых лучших финалов!

Он: Это было эпически. Где ты смотрела?

Я: Там-то. А ты где?

Он: Я дома сейчас. Смотрел в ХХХ. Отправляет видео с футбола.

Я: Рок-концерт как будто )

Он: Хаха. Кстати, я уезжаю в четверг. Увижу тебя до этого.

Я: Что?? Куда?

Он: Бали

Я: Ладно. Пойдем тогда есть утрицы завтра

Он: Устрицыыыыыы

На завтра не пишет целый день. Под вечер присылает грустный смайлик и фото что он все еще на съемках.

ОН: 🙁 (фото) все еще здесь

Я: Мое сердце разбито 🙁

Он: Драма. (Прислал еще фото как он сидит за столом на съемках, а на столе молоко.) Вот мой ужин.

Я: Много не пей.

Не знаю как вырастить значимость до его шагов. Он предлагает увидеться, но дальше не идет. Как будто ждет, что я ему скажу – приезжай, чтобы ему ничего делать не пришлось. А я предлагать не буду. Вижу, что нравлюсь ему, но как поднять значимость до реальных шагов не понимаю. Как будто борьба какая-то у нас. Сейчас он уехал. Опять пропадет наверное и даже с новым годом не поздравит. Отвлекаюсь как могу – хожу на свидания, работаю. Все медленно через пень колоду с ним.

Спасибо Вам большое за все! С наступающим новым годом!