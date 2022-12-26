Песков: В решении вопроса с вывозом российских удобрений есть существенные продвижения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Вопрос экспорта российских удобрений пока полностью не решен, но уже есть существенное продвижение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что и в ООН хорошо поработали, и наши переговорщики. Достижения есть, но предстоит еще кое-что сделать, передает ТАСС.
Песков напомнил, что шаги Анкары и Москвы для начала экспорта российских удобрений являются составляющей частью сделки по зерну.
Ранее сообщалось, что ЕС может предоставить послабления в рамках антироссийских санкций для связанных со сферой удобрений нескольких предпринимателей.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет