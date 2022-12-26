 

Песков: В решении вопроса с вывозом российских удобрений есть существенные продвижения

26.12.2022, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вопрос экспорта российских удобрений пока полностью не решен, но уже есть существенное продвижение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что и в ООН хорошо поработали, и наши переговорщики. Достижения есть, но предстоит еще кое-что сделать, передает ТАСС.

Песков напомнил, что шаги Анкары и Москвы для начала экспорта российских удобрений являются составляющей частью сделки по зерну.

Ранее сообщалось, что ЕС может предоставить послабления в рамках антироссийских санкций для связанных со сферой удобрений нескольких предпринимателей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.20 / Россия увеличила золотовалютные резервы

09.11.21 / К Земле приближается астероид размером как Эйфелева башня

25.10.22 / Компания «Укрэнерго» сообщила о намерении сократить поставки электроснабжения промышленных потребителей

19.06.21 / В Раде скандировали “Ганьба”, когда Вирастюк принимал присягу. Спортсмен отреагировал

04.09.20 / Сербия решила продолжать закупать дешевый российский газ

20.07.21 / Киевский Житний рынок сдадут в аренду, его историческое наследие обещают сохранить

18.07.21 / Компания SpaceX откроет свое производство в Индии

18.10.21 / “Господи, помилуй души моей семьи, если я дам интервью”. Спирс отпраздновала Рождество в октябре и заявила, что не хочет жить в США

22.01.22 / Замглавы подмосковного Воскресенска арестовали за взятку

21.11.20 / Путин назвал объем помощи внутренней экономике в пандемию коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика