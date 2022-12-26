Песков: В решении вопроса с вывозом российских удобрений есть существенные продвижения

Вопрос экспорта российских удобрений пока полностью не решен, но уже есть существенное продвижение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что и в ООН хорошо поработали, и наши переговорщики. Достижения есть, но предстоит еще кое-что сделать, передает ТАСС.

Песков напомнил, что шаги Анкары и Москвы для начала экспорта российских удобрений являются составляющей частью сделки по зерну.

Ранее сообщалось, что ЕС может предоставить послабления в рамках антироссийских санкций для связанных со сферой удобрений нескольких предпринимателей.

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