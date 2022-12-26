Захарова: Подыгрывание Брюсселя интересам косоваров переходит все грани цинизма

Контингенты НАТО и ЕС никак не могут повлиять на обстановку вокруг Косово, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ об обострении в регионе.

В ее ответе на сайте МИД говорится, что «характерным примером стали нотации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который безапелляционно велел сербам «немедленно убрать» баррикады. Столь откровенное подыгрывание Брюсселя аппетитам косоваров переходит все мыслимые пределы цинизма».

«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косову лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», – отметила Захарова.

Она напомнила, что уже 17 дней сербы несут дежурство на баррикадах.

«Такая легитимная форма мирного, ненасильственного сопротивления регулярным акциям устрашения и дискриминации по национальному признаку вызвала яростное озлобление косовоалбанских «властей». В ход пошли угрозы разобрать баррикады силой с использованием тяжелой техники. В общий доступ вбрасываются поименные списки сербов, обвиняемых в «терроризме», с упоминанием в них членов семьи президента Сербии Александара Вучича», – добавила представитель МИД.

Захарова отметила, что ключевой предпосылкой косовского урегулирования является твердое соблюдение его международно-правовых основ.

Ранее послы стран Британии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александара Вучича добиться разбора баррикад, возведенных на севере Косова и Метохии, в течение 24 часов.

Сообщалось, что акция протеста против притеснения сербов и нарушения их прав в Косове и Метохии состоялась на административной линии Сербии и Косова.

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