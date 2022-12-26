 

Путин утвердил порядок подачи заявлений для нежелающих быть гражданами Украины

26.12.2022, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.

В указе определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России, информирует ТАСС.

Кроме того, утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Ранее сообщалось, что в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Решение Нацбанка о ликвидации “Місто Банка” Фурсина отменил суд

13.12.21 / Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой

24.12.21 / Совфед отменил техосмотр для личных авто и мотоциклов

13.08.20 / Филиппины рассказали о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

22.06.21 / Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве

24.11.20 / От строительства «Северного потока — 2» больше всего выиграла археология

24.12.20 / Названы сроки появления порошковой формы вакцины «Спутник V»

06.07.21 / Крупнейший за полвека лесной пожар на Кипре потушили благодаря помощи соседей

02.08.20 / Премьер-министр Финляндии вышла замуж

24.05.21 / Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика