 

Филипп Киркоров, Дмитрий Песков с дочерьми и другие на премьере ледового шоу Татьяны Навки

26.12.2022, 18:07, Разное
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24 декабря в центральном атриуме столичного ТРК VEGAS Кунцево состоялась премьера долгожданного ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Помимо обычных зрителей мероприятие посетили звездные гости, среди которых были замечены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочками Елизаветой и Надеждой, дочь Татьяны Навки и Александра Жулина Александра Жулина, исполнители вокальных партий шоу Филипп Киркоров и Жасмин, композитор и музыкант Юрий Антонов, певец и продюсер Михаил Турецкий и многие другие. 

ЖасминДмитрий Песков с дочерью ЕлизаветойЕлизавета ПесковаФилипп Киркоров с детьмиТатьяна НавкаЮрий АнтоновТатьяна Навка с дочками Александрой Жулиной и Надей Песковой


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