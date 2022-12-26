Филипп Киркоров, Дмитрий Песков с дочерьми и другие на премьере ледового шоу Татьяны Навки

24 декабря в центральном атриуме столичного ТРК VEGAS Кунцево состоялась премьера долгожданного ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Помимо обычных зрителей мероприятие посетили звездные гости, среди которых были замечены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочками Елизаветой и Надеждой, дочь Татьяны Навки и Александра Жулина Александра Жулина, исполнители вокальных партий шоу Филипп Киркоров и Жасмин, композитор и музыкант Юрий Антонов, певец и продюсер Михаил Турецкий и многие другие.

ЖасминДмитрий Песков с дочерью ЕлизаветойЕлизавета ПесковаФилипп Киркоров с детьмиТатьяна НавкаЮрий АнтоновТатьяна Навка с дочками Александрой Жулиной и Надей Песковой