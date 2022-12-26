«Спасибо, моя любовь»: Роналду показал рождественский подарок от невесты Джорджины Родригес

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес подарила спортсмену на Рождество новый Rolls Royce. Стоимость машины начинается от 460 тысяч долларов (более 31 миллиона рублей). Роналду выложил у себя в социальных сетях фото машины, перевязанной подарочной лентой, и добавил подпись:

Спасибо, моя любовь.

А в соцсетях Джорджины есть видео, на которое попала реакция Роналду на подарок. Футболист был явно удивлен, когда увидел припаркованный у дома автомобиль. Потом возлюбленные и их дети вместе позировали внутри Rolls Royce.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречаются с 2016 года. У футболиста и модели четверо общих детей — 5-летняя Алана, 7-месячная Белла Эсмеральда и 5-летние близнецы Ева и Маттео. Также Роналду воспитывает 12-летнего сына Криштиану-младшего.