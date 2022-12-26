 

Скандал! Тарасов опозорился после похабного разговора с четырехлетней дочерью

26.12.2022, 17:55, Разное
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих детей. Самый младший ребенок в семье футболиста – сын Алексей. Мальчик появился на свет осенью 2021-го. В феврале 2020-го модель родила от спортсмена дочь Еву. Четырехлетняя Милана – старший ребенок знаменитых супругов.

Тарасов часто показывает поклонникам, как проводит время с детьми. Например, недавно он опубликовал кадры, на которых он играет со старшей наследницей в пациента и врача. Доктора изобразила Милана. Она понарошку назначала любящему отцу лечение от боли в горле.

Однако то, что произошло на видео потом, повергло народ в шок. “А секс нужен?”, – неожиданно спросил футболист у дочери. Та ответила утвердительно. Спортсмен попросил четырехлетнее дитя записать это, чтобы он смог передать “назначение” матери. В Сети 35-летнюю знаменитость распекли за похабный разговор с маленьким ребенком.

Вскоре Дмитрий Тарасов, осознав свою ошибку, удалил видео, но интернет, разумеется, все помнит. Опозорившийся футболист извинился, сняв с дочерью Миланой новое видео. В нем девочка говорит, что ее отец неудачно пошутил. Сам футболист написал: “Бывают неудачные шутки”.


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