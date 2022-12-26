Мнение: Германии предрекли банкротство, польские агенты во власти и «зима недовольства» во Франции

1. Ещё недавно Германия была локомотивом европейской экономики и главным кредитором других европейских стран. Теперь же в немецком парламенте опасаются, что ФРГ может стать страной-банкротом (ссылка):



Германия рискует стать неблагополучным государство-банкротом. Об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag предупредил вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.

Вице-спикер Кубики оценил риски многолетних выплат энергетического вспомоществования (система пособий по бедности) и предрек, что они могут привести Германию к государственному банкротству. По словам Кубики, в других сферах жизни страны будет не хватать 110 миллиардов евро, которые будут дополнительно использованы для импорта энергии после отказа от российских энергоресурсов.

«Эти деньги не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика», — заявил вице-спикер бундестага. Он рассказал, что его приводит в бешенство нежелание коалиционного правительства заниматься атомной энергетикой и добычей газа в шельфах. Политик заметил, что многие немцы полагают, что страна находится на пути к дисфункции своего государства.

2. Первый посткоммунистический президент Польши Лех Валенса, «герой борьбы против коммунизма», работал агентом польских коммунистических спецслужб (ссылка). Современный премьер Польши Моравецкий, если верить выдвинутым против него обвинениям, также был агентом госбезопасности, но уже иностранного государства (ссылка):



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во времена Польской Народной Республики тайно сотрудничал с секретной службой ГДР «Штази». С таким сенсационным заявлением выступили депутаты Сейма РП от «Конфедерации свободы и независимости» Гжегож Браун и Януш Корвин-Микке.

На чистую воду Моравецкого вывел польский журналист-расследователь Лешек Шимовский. По его данным, польский премьер был дважды зарегистрирован Службой безопасности Восточной Германии («Штази») в качестве тайного осведомителя. По словам Шимовского, он случайно наткнулся на документы, когда расследовал деятельность оперативной группы «Варшава» — спецгруппы Службы внешней разведки ГДР, действовавшей в польской столице (резиденция находилась в посольстве ГДР). По версии журналиста, сексот Моравецкий сначала работал под оперативным псевдонимом Якуб (второе имя Моравецкого, данное ему при рождении. — EADaily), а затем — Студент.

«Мы имеем дело со странной ситуацией, когда в иностранном государстве есть какие-то секретные документы о человеке, занимающем пост премьер-министра в Польше, а польская общественность и польские журналисты не могут узнать, что там находится», — сказал на пресс-конференции Лешек Шимовский.

Интересно, продолжают ли традицию нынешние лидеры Польши?

3. Французы, как и британцы с американцами, недовольны тем, что Франция разбазаривает большие деньги на военные авантюры, в то время как простой народ страдает (ссылка):

Пользователи Twitter ответили критикой на решение сторонников Украины выделить Киеву более миллиарда евро на помощь в зимний период. Соответствующие комментарии они оставили под публикацией французского издания Le Figaro.

«Мы жертвуем деньги Украине, а у наших учеников нет отопления и света в классах», — написал пользователь JacquesSoule. «А есть какой-то контроль того, чтобы деньги шли туда, куда должны идти?» — возмутился 09Novembre1989.

«Эти деньги поступят на счет Зеленского в Швейцарии или на острове Мэн, как у некоторых французских банкиров?» — добавил NicolasMiguet. Юзер с ником GunsUkraine при этом задался вопросом о том, что французское правительство сейчас делает для собственного населения, школ, больниц и бизнеса.