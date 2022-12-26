Скандалы: Яхта, элитные особняки, арендный бизнес

Как живёт семья министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой

После работы министр жилищной политики МО Инна Федотова добирается домой за двадцать минут. Она живёт в красногорском коттеджном посёлке «Отрада Village» за высоким забором. Вокруг лес, аллеи петляют между аккуратных зданий по дизайнерским ландшафтам. Для детей есть сад, школа, центр Монтессори и парк диких животных. Для молодёжи — уличный бассейн с ценой входа 3500 рублей. Для взрослых — рестораны.

Для пожилых — пруды с отличной рыбалкой. Для всей семьи — конноспортивный клуб. Фактически это всё территория загородной резиденции «Отрада» для толстосумов.

Инна Федотова проезжает мимо КПП и направляется к скандинавским таунхаусам, где у неё трёхуровневая квартира площадью 314 квадратов с огромными окнами и стеклянным балконом. Такая недвижимость может стоить в районе 100 миллионов. Соседнее жильё продавали за 65 миллионов рублей — и это были голые стены.

57-летняя Инна Федотова родом из Красноярска. На протяжении девяностых, нулевых и половины десятых служила в местной администрации. Её самая высокая должность была замглавы Департамента имущества края. А затем Федотова перешла в Правительство Московской области и возглавила Управление Мособлархитектуры. Через пару лет подмосковный губернатор лично вручил ей премию «Прорыв года». Он повышал её три раза, пока наконец не назначил в 2018-м министром жилищной политики.

Квартира у Кремля за 200 миллионов

Все члены семьи министра с 2015 года в разное время фотографировали из одного окна, как по Тверской улице шествуют многотысячные демонстрации и едут на парад танки с зенитками.

Снимки сделаны из квартиры, которая находится в помпезной сталинке в километре от Кремля. Эта недвижимость была элитной в советские времена, остаётся таковой и сейчас. Квадрат стоит около 1,6 миллиона рублей, апартаменты — свыше 200 миллионов.

— Гостиная с эркером, кухня с балконом, два санузла, потолки 3,6 метра, аутентичная лепнина, охраняемый двор, — нахваливают риелторы.

Не исключено, что это семейная квартира Федотовых в центре Москвы.

Как живут дочки министра

31-летняя дочь министра занимается рисованием. Она переехала в Петербург, где недавно обзавелась студией в ЖК бизнес-класса «Премьер-палас» на Леонтьевском мысе. Квартиры ЖК, как пишут риелторы, имеют «исключительно потрясающий вид». Цена до 20 миллионов рублей.

36-летняя дочь министра работает на московского дизайнера. У неё четырёхкомнатная квартира стоимостью около 50 миллионов на улице Вавилова в ультрасовременном ЖК Vavilove.

Особняк на Рублёвке

Однажды дочки министра смеялись над тем, что отец, одетый в пальто Hermes (около 300 тысяч рублей), чистил от снега выезд в престижном посёлке Жуковка на Рублёвке. Вряд ли муж чиновницы подрабатывал дворником. Вероятнее, он ухаживал за своим домом, который может иметь типичную рублёвскую цену — сотни миллионов рублей.

Дача на склоне леса с видом на Енисей

Младшая дочь Инны Федотовой любит ездить в красноярский посёлок Усть-Мана на дачу, с которой открывается потрясающий вид на Енисей.

Лайф нашёл место, откуда девушка делает фото, — рядом большой особняк, словно нависающий над Енисеем с крутого склона леса. Это строение, возможно, не поставлено на кадастровый учёт, а из-за листвы его не видно на спутниковых снимках. Но в Росреестре есть данные, кто владеет прилегающими 15 сотками, — младшая дочь министра.

Цену дачи предположить сложно. Есть соизмеримый объект (в лесу, но вдалеке от Енисея) — за 20 миллионов рублей. Особняк Федотовых может быть дороже.

Яхта для семьи министра

Члены семьи Инны Федотовой неоднократно публиковали фотографии с одной и той же яхты. Это может быть модель итальянской верфи Ferretti: четыре каюты, длина 16,8 метра, ценник 25 миллионов. Чаще всего селфи с судна выкладывала старшая дочь министра. Но только муж надевал костюм капитана.

Сколько зарабатывает министр и кто её муж

На сайте Минжилполитики можно посмотреть, сколько официально заработали Инна Федотова с мужем за 2018–2021 годы, — 75 миллионов рублей. Причём две трети этой суммы пара задекларировала в прошлом году. Обычно министр получала около 500 тысяч в месяц, а её супруг — смешные 10 тысяч.

Министр замужем за земляком, 66-летним Владимиром Федотовым. Он любит козырнуть хорошей формой в соцсетях. Вся его спина покрыта татуировками, на груди — скорпион. Есть селфи в образе бандита и с автоматом.

— Дядя Володя, султан, красавчик, Рэмбо, Аль Капоне, — почтительно говорят про него друзья.

Владимир Федотов давно владеет оружием — это следует из старых баз МВД. Род занятий мужчины неясен. Согласно базе СПАРК, у него имелось три бизнеса в Красноярске. Пилорама «Досточкин», сдающая нулевую отчётность, функционирует. Компания «Автофорум», поставлявшая иномарки, закрыта: покупатели были ею недовольны и требовали через суд разорвать сделки.

Ещё одно предприятие — работающий без прибыли ЧОП «Ротекс-охрана» — Федотов переписал на другого человека пару месяцев назад. Эта структура — дочка крупного агентства в сфере клининга и питания «Ротекс» с годовой выручкой свыше восьми миллиардов рублей и общей суммой госконтрактов около двадцати миллиардов. Формально муж чиновницы никогда не имел отношения к этой организации, зато последние восемь лет в её службе внутреннего финансового контроля трудится зять.

Прежде Владимир Федотов владел в Красноярске 1,4 га земли с автосервисами и магазинами запчастей, пропускным пунктом и офисной двухэтажкой. Но в 2021 году Федотов всё переписал на ЗАО «Красноярское монтажное управление «Гидромонтаж» — частную фирму с ежегодными доходами около 800 миллионов рублей. Купчей в выписке из ЕГРН нет.

Единственное имущество, которое осталось у Федотова, — это помещение спортзала на 200 квадратов в Красноярске. Оно пустует, тренажёры проданы.

Кто управляет активами семьи чиновницы

Семья чиновницы связана с загадочными людьми, очень похожими на номиналов. Например, трёхуровневой квартирой за пару лет до министра владела Зинаида Плотникова, 66-летняя пенсионерка из Красноярска. Эта женщина всегда жила на севере страны и потому вряд ли могла пользоваться недвижимостью в Подмосковье. Возможно, таунхаус изначально занимала Инна Федотова.

Год назад муж Федотовой переписал на Зинаиду Плотникову 147 квадратов в клубном доме на улице Менжинского в Красноярске. Семья чиновницы проживала там до переезда в Московскую область. Несмотря на смену хозяина, дочки министра продолжают бывать в красноярской квартире. Жилплощадь считается по местным меркам элитной. Центр города, уединённый бульвар. Внутри трёхметровые потолки, сауна, джакузи, подогрев полов, лоджия. Цена доходит до 25 миллионов рублей.

Зинаиде Плотниковой в Красноярске в разное время принадлежали шесть квартир суммарной стоимостью 55 миллионов рублей, а также склад, оцениваемый в 50 миллионов, который можно сдавать за 350 тысяч в месяц.

В 2019–2022 годах Плотникова владела помещениями на улице Перенсона, в которых ранее был «Макдоналдс», а теперь «Вкусно — и точка». Этот арендный бизнес может приносить три миллиона рублей каждый месяц. Недавно имущество переписали на 45-летнюю Светлану Бурмистрову. Она родственница Плотниковой, у женщин совпадает прописка.

Светлана Бурмистрова была партнёром старшей дочери министра по предприятию «Капитал премиум», построившему в Красноярске автосалон и собиравшемуся возвести промбазу. Бурмистрова продавала офис мужа чиновницы за 60 миллионов рублей. Одна из фирм Бурмистровой пыталась без конкурса соорудить хаб для транспортировки нефти на сельхозземле — остановил прокурор региона. Другие её красноярские компании носили название «Сибнефто» — как у обанкротившегося застройщика, срывавшего сроки. Бурмистрова учредила и ликвидировала юрлицо в подмосковной турбазе «Дубрава» с целью продажи недвижимости.

Плотникова и Бурмистрова пользовались электронной почтой, зарегистрированной 58-летним красноярцем Юрием Соболевым. Он давний бизнес-компаньон мужа министра. У Соболева были лесопилка, автосервис, производство бурого угля и строительная фирма. Именно он арендовал землю в Красноярске под строительство «Макдоналдса». Прокурор без успеха оспаривал сделку.

Судя по базе СПАРК, подобных управленцев у семьи чиновницы с десяток. Среди них может быть и зять. Он учредил компанию «Сервис-плюс», на балансе которой гектар земли в подмосковной Ивантеевке, выделенный под строительство спортивной базы.

* Соцсеть запрещена в России.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”