Задержанного в Германии сотрудника разведки заподозрили в передаче России данных об Украине

Сотрудник Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии, которого задержали по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, передавал Москве секретную информацию о ситуации на Украине, сообщил портал «Тагесшау» со ссылкой на данные радиостанции Эн-дэ-эр (NDR) и телерадиокомпании Вэ-дэ-эр (WDR).

Между тем Генпрокуратура ФРГ и Федеральная разведывательная служба имеющуюся у портала информацию комментировать не стали, передает ТАСС.

Ранее портал «Фокус-онлайн» со ссылкой на собственные источники передавал, что задержанный работал в аналитическом отделе и имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с БНД делились другие западные спецслужбы.

Напомним, сотрудник федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстен Л. подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, его задержали в Берлине, сообщила генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

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