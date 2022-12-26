 

Стали известны имена ликвидированных на российской границе украинских диверсантов

26.12.2022, 17:30, Новости дня
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ФСБ РФ назвала имена украинских диверсантов, которые были уничтожены на границе с Брянской областью. У одного из них был позывной «Не пей пиво».

Так, по данным ведомства, командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения с позывным «Святоша». Саперами – Максим Михайлов 1990 года рождения («Не пей пиво») и Тарас Карпюк 1984 года рождения, чей позывной – «Тарасий». Под позывным «Апполон» в группу также входил Богдан Лягов 2003 года рождения, передает РИА «Новости».

При диверсантах было иностранное вооружение, приборы связи и навигации, а также четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов тротила.

Также было опубликовано видео с места инцидента. При себе у диверсантов были пистолеты-пулеметы SIG Sauer.

На одном из пистолетов-пулеметов выбита надпись «Мужність не дається напрокат» (Мужество не дается напрокат).

Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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