 

Первые автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу

26.12.2022, 17:30, Новости дня
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Автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Кроссовер с двигатели внутреннего сгорания «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокар «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей, сообщили в дилерском центре «Петровский» автосалона «Белая дача».

Источник отметил, что первые автомобили приехали, «можем уже принимать клиентов, потому что [люди] интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутренного сгорания – 1,97 млн рублей, с электрическим – 3,5 млн рублей. Рекомендованные розничные цены одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель», – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что новый электрокар носит название «Москвич 3е». «Автомобили постепенно начинают наполнять склады. Мы сейчас начинаем приводить в соответствие с требованиями производителя шоурумы, с новой идентификацией и так далее. К моменту приведения их в соответствие склад будет уже полный, я думаю», – добавили в дилерском центре.

Ранее сообщалось, что стоимость нового городского кроссовера «Москвич 3» составит от 1,97 млн рублей, новинка будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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