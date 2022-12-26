 

Звезда «Человека-паука» Тоби Магуайр пообщался с подписчиками в социальных сетях — что мы узнали

26.12.2022, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актер Тоби Магуайр, наиболее известный по роли Человека-паука, пообщался с фанатами в социальных сетях. Пользователи задавали ему вопросы о мемах и случаях из жизни. В заголовке поста Тоби написал: 

Привет, я Тоби Магуайр, актер и исполнительный продюсер «Вавилона», иногда супергерой. 

Тоби Магуайр и Дэмиен Шазелл

Заодно он прикрепил фотографию с Дэмиеном Шазеллом, режиссером фильма, который выйдет на большие экраны уже 25 декабря. Актер рассказал, что в курсе мемов Bully Maguire и пошутил, что каждое утро повторяет тот самый танец.

Тоби также рассказал историю, как девушка на улице перепутала его с актером Элайджа Вудом — но он все равно дал автограф. Помимо этого Магуайр хранит некоторые вещи со съемок «Человека-паука»: у него есть красный и черный костюм.

У меня есть красный костюм Паучка и черный костюм Паучка, это мои пижамы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.22 / Скандалы: Ну, за эмбарго!

15.05.21 / Семь лучших образов Mom Jeans и два, на которые не стоит обращать внимание

02.11.22 / Закопали: россияне простились со Львом Лещенко после трагедии

23.03.21 / Руслан Боширов назначен новым послом России в США

18.05.21 / Новый численный метод делает возможным моделирование оползневых цунами

13.11.22 / Сознание сузилось. От страха и бессилия

06.07.22 / Бросила идеального мужа ради Магомаева, но так и не родила ему детей: главная любовь Тамары Синявской

08.01.22 / Как перестать обижаться на людей по поводу и без: 8 простых шагов, которые помогут

05.09.21 / Про уход за губами часто забывают. Как сделать их нежными

12.10.20 / Госдума обяжет учёных оформлять международные патенты на Российскую Федерацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика