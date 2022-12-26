Звезда «Человека-паука» Тоби Магуайр пообщался с подписчиками в социальных сетях — что мы узнали

Актер Тоби Магуайр, наиболее известный по роли Человека-паука, пообщался с фанатами в социальных сетях. Пользователи задавали ему вопросы о мемах и случаях из жизни. В заголовке поста Тоби написал:

Привет, я Тоби Магуайр, актер и исполнительный продюсер «Вавилона», иногда супергерой.

Тоби Магуайр и Дэмиен Шазелл

Заодно он прикрепил фотографию с Дэмиеном Шазеллом, режиссером фильма, который выйдет на большие экраны уже 25 декабря. Актер рассказал, что в курсе мемов Bully Maguire и пошутил, что каждое утро повторяет тот самый танец.

Тоби также рассказал историю, как девушка на улице перепутала его с актером Элайджа Вудом — но он все равно дал автограф. Помимо этого Магуайр хранит некоторые вещи со съемок «Человека-паука»: у него есть красный и черный костюм.

У меня есть красный костюм Паучка и черный костюм Паучка, это мои пижамы.