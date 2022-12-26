В Аргентине могут выпустить банкноты с Лионелем Месси в честь победы на Чемпионате мира

На Чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Аргентины одержала триумфальную победу. Центробанк Аргентины рассматривает возможность выпуска памятных банкнот, на которых будет изображен капитан сборной Лионель Месси.

Отмечается, что изображение Месси может быть помещено на купюру стоимостью в тысячу песо. На обратной стороне планируют разместить надпись с прозвищем главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Также Лионель Месси продлил контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» до 2024 года. До этого игрок много лет представлял «Барселону». За минувший сезон Месси забил 12 голов. Кроме того, футболиста признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.