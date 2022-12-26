 

ЕС отгораживается заборами, но число нелегальных мигрантов всё равно растёт

26.12.2022, 16:35, Разное
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Активная постройка заборов на внешних границах ЕС не приводит к снижению потока нелегалов, пишет N-TV. Согласно данным агентства Frontex, число попыток нелегального перехода границы ЕС в 2022 году выросло на 68% в сравнении с прошлым годом: отмечается, что это максимум с 2016 года.


AP

Несмотря на постройку новых заборов, количество нелегальных переходов внешних границ ЕС в 2022 году значительно возросло, пишет N-TV. По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, за первые 11 месяцев этого года было предпринято около 308 тыс. попыток нелегально попасть на территорию ЕС. В агентстве отметили, что это на 68% больше, чем в прошлом году. Кроме того, это максимальный приток с 2016 года.

Реагируя на этот тренд, Европа пытается отгородиться, пишет N-TV. Между тем, многие правозащитники обвиняют ЕС в двойных стандартах: в то время как беженцы с Украины охотно принимаются, мигрантам из других стран отказывают во въезде, временами применяя жёсткие меры.

Причинами роста миграционных потоков в 2022 году стали не только вооружённые конфликты, бедность, голод и преследования, пишет N-TV. По словам директора Международной организации по миграции Антонио Виторино, дополнительными факторами роста числа беженцев стали пандемия и изменения климата. Виторино также подчеркнул, что процесс миграции необходимо регулировать, что не означает закрытия границ.

При этом ряд лидеров стран ЕС придерживаются иного мнения, пишет N-TV. В частности, премьер Италии Джорджия Мелони предложила ввести морскую блокаду в Средиземном море, а также организовать лагеря в Северной Африке, где беженцев бы проверяли на предмет права на предоставление убежища. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС профинансировать строительство заборов в Болгарии, Венгрии и Румынии для предотвращения притока нелегальных мигрантов. 


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