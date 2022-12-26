«Посоветуемся с родными на праздниках» — республиканские политики не решаются вступить в президентскую гонку против Трампа

Республиканские политики намерены воспользоваться рождественскими каникулами, чтобы обдумать решение о вступлении в президентскую гонку, пишет CBS. Как передаёт телеканал, многие не решаются объявить о намерении выступить против соратника по партии и бывшего президента Дональда Трампа. Есть, однако, и те, кто уже близок к этому шагу, отмечается в репортаже.

Праздничные выходные наполнены решениями, и в особенности это касается кандидатов на пост президента. Многие республиканцы стоят на перепутье, думая о 2024 годе, и беседуют с родными, задаваясь вопросом: «Действительно ли я хочу соревноваться с бывшим президентом Дональдом Трампом?».

МАЙКЛ ПЕНС, экс-вице-президент США: Могу сказать, что мы с женой выделим для этого время, когда дети приедут домой на Рождество. Мы тщательно обдумаем, какую роль мы могли бы сыграть.

НИККИ ХЕЙЛИ, экс-постпред США при ООН: Мы воспользуемся праздниками, чтобы оценить ситуацию…

После многомесячных намёков на участие в гонке за Белый дом некоторые из возможных претендентов-республиканцев собираются за праздничным столом, составляют список и перепроверяют его.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Итак, сегодня я выставляю свою кандидатуру на пост президента США.

Бывший президент Дональд Трамп, разумеется, уже участвует. И это осложняет принятие решения. Кто знает, какое прозвище он придумает для вас.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Рон Десвятоша!*

И, по мнению республиканских политтехнологов, некоторые партийные звёзды могут думать над решением ещё несколько месяцев.

РОБЕРТ КОСТА, корреспондент CBS: Вы ещё не до конца всё продумали?

ЛАРРИ ХОГАН, губернатор штата Мериленд: Нет-нет-нет…

Другие, как губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган, всё ближе к тому, чтобы сразиться с Трампом, но сначала — тот самый разговор.

РОБЕРТ КОСТА: Безусловно, в вашем доме решение о вступлении в гонку за Белый дом — это семейное решение. Но у вас, конечно, есть право вето?

ЛАРРИ ХОГАН: Да, наверное, я мог бы наложить вето, но я всё же, скорее всего, послушаюсь к совету родных. Знаете, я иногда шучу, что я, может, и правитель Мэриленда, но в своём доме я не правитель. У моей первой леди тоже порой бывает право вето.

РОБЕРТ КОСТА: Она проявляет интерес к этой идее?

ЛАРРИ ХОГАН: Мы, наверное, какое-то время ещё подумаем об этом. Вообще, моя жена говорит: «Если будет на то божья воля…». Она пытается перекинуть это решение на высшие силы.

После неудачи союзников Трампа на промежуточных выборах его соперники видят открывшуюся возможность.

РОБЕРТ КОСТА: Бывший президент уже вступил в гонку. Это вас не пугает?

ЛАРРИ ХОГАН: Вовсе нет. Во-первых, он пока один в этой гонке. И он, кажется, ежедневно теряет очки. Вероятно, сейчас у него самый низкий рейтинг популярности за всю историю.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2022 года.

* Имеется в виду губернатор Флориды Рон Десантис (прим. ИноТВ).