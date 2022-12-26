“Крайне тяжелое состояние”: бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали
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51-летний
фигурист Петр Чернышев, по словам поклонников, в последнее время стал плохо
выглядеть. Конечно, болезнь любимой супруги Анастасии Заворотнюк подкосила
состояние мужчины. Он буквально разрывается между работой и домой.
Бросивший во
время рабочего дня Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев случайно выдал
чудовищные детали своего состояния. Темные круги под глазами, сутулость — сплетники
быстро раздули сенсацию из его усталости. Но выбора нет — каждый день
пребывания Анастасии в клинике обходится семье в десятки тысяч рублей.
По словам продюсера
Леонида Дзюника, Петр Чернышев сейчас старается проводить все свое время рядом
с женой. В то же время, он со всем сторон атакован журналистами, желающими узнать
подробности состояния Анастасии Заворотнюк.
“Это крайне
тяжелое состояние всегда: не хочется никого ни видеть, ни слышать”, —
сетует продюсер.
Поклонники предполагают, что мужу Анастасии Заворотнюк
придется еще тяжелее. Недавно старшая дочь актрисы вышла замуж, переехала в
Дубай и оставила онкобольную мать в России. Подписчики Анны Заворотнюк просят
ее вернуться и не бросать Анастасию только на руки измученного супруга
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