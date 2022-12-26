“Крайне тяжелое состояние”: бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали

51-летний

фигурист Петр Чернышев, по словам поклонников, в последнее время стал плохо

выглядеть. Конечно, болезнь любимой супруги Анастасии Заворотнюк подкосила

состояние мужчины. Он буквально разрывается между работой и домой.

Бросивший во

время рабочего дня Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев случайно выдал

чудовищные детали своего состояния. Темные круги под глазами, сутулость — сплетники

быстро раздули сенсацию из его усталости. Но выбора нет — каждый день

пребывания Анастасии в клинике обходится семье в десятки тысяч рублей.

По словам продюсера

Леонида Дзюника, Петр Чернышев сейчас старается проводить все свое время рядом

с женой. В то же время, он со всем сторон атакован журналистами, желающими узнать

подробности состояния Анастасии Заворотнюк.

“Это крайне

тяжелое состояние всегда: не хочется никого ни видеть, ни слышать”, —

сетует продюсер.

Поклонники предполагают, что мужу Анастасии Заворотнюк

придется еще тяжелее. Недавно старшая дочь актрисы вышла замуж, переехала в

Дубай и оставила онкобольную мать в России. Подписчики Анны Заворотнюк просят

ее вернуться и не бросать Анастасию только на руки измученного супруга