Путин: Товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился на 6,6%
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Многоплановое взаимодействие РФ и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Президент также отметил, что по итогам года товароооборот может достигнуть 100 млрд долларов.
«Хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», – передает его слова РИА «Новости».
Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет