 

Путин: Товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился на 6,6%

26.12.2022, 16:05, Новости дня
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Многоплановое взаимодействие РФ и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент также отметил, что по итогам года товароооборот может достигнуть 100 млрд долларов.

«Хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», – передает его слова РИА «Новости».

Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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