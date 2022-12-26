Путин: Товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился на 6,6%

Многоплановое взаимодействие РФ и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент также отметил, что по итогам года товароооборот может достигнуть 100 млрд долларов.

«Хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», – передает его слова РИА «Новости».

Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

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