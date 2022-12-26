NYT: Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа, сообщили СМИ.

По словам источника The New York Times, согласно одной из оценок, на ремонт может понадобиться не менее 500 млн долларов, при этом консультанты, которые работают на Россию, пытаются определить, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды, передает ТАСС.

В этой связи издание задается вопросом, почему Россия намерена начать «дорогостоящую работу по их ремонту», если она, как бездоказательно утверждают некоторые западные страны, устроила диверсию на газопроводах. The New York Times отмечает, что у газопроводов было «немало» противников в самой Европе, хотя диверсия на таком важном объекте энергетической инфраструктуры может быть расценена как акт войны.

Глава шведской контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг сообщил, что у Стокгольма, ведущего собственное расследование произошедшего, «нет конкретных доказательств» виновности кого бы то ни было.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время. Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта пока нельзя, так как идет расследование, а операторы не допускаются к информации.

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