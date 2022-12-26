 

Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

26.12.2022, 16:05, Новости дня
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Русский язык является мощной объединяющей силой, которая скрепляет государства СНГ, сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многоплановое взаимодействие РФ и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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