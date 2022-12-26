Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

Русский язык является мощной объединяющей силой, которая скрепляет государства СНГ, сообщил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многоплановое взаимодействие РФ и СНГ в 2022 году развивалось в целом успешно, товарооборот за январь-октябрь увеличился на 6,6% до 81,5 млрд долларов.

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