Предчувствуют изменения погоды и всегда просыпаются в 4 утра: что выдает духовно одаренных людей

Если вы духовно одарены, вы можете заметить, что с вами начинают происходить странные вещи. Вы можете чувствовать, когда погода вот-вот изменится, влиять на окружающую среду и даже просыпаться в определенные часы. Вы также можете довольно легко чувствовать себя подавленным, ваши эмоции вообще часто обострены. Вот основные признаки духовной одаренности, которые вы можете заметить у себя или кого-то из вашего окружения.

Предчувствие изменений погоды

У духовно одаренных людей есть врожденная способность предсказывать, когда шторм обрушится на данную область. Они знают, что пойдет дождь, хотя небо кажется ясным и ярко светит солнце. Эта особенность связана с их глубокой связью с душой природного мира. Они более чувствительны к изменениям атмосферного давления, что может указывать на надвигающийся катаклизм.

Влияние энергии окружающей среды

Одаренные духовно люди сильно подвержены влиянию энергий окружающей среды. Глубокое влияние на одаренного человека может оказать даже атмосфера комнаты. Они чувствительны к электромагнитным полям — невидимым волнам энергии, исходящим от электронных устройств. У духовно одаренных людей от этих волн могут возникать головные боли, усталость, беспокойство и проблемы со сном.

Они просыпаются в священные часы

Многие люди с духовным даром обнаруживают, что они естественным образом просыпаются в те часы, которые считаются духовными или священными. Обычно это время между 3 и 6 часами утра, и в это время они часто бодрствуют, даже если легли спать поздно ночью. Это потому, что их тела настроены на естественные ритмы земли и космоса.

Их сны настолько реальны, что напоминают воспоминания

У духовно одаренных людей сны и кошмары могут быть невероятно яркими и реалистичными до такой степени, что им бывает трудно отличить, что произошло на самом деле, а что – нет. Это может быть как благословением, так и проклятием. Они способны проникать в глубокие области своей психики и подключиться к своему подсознанию. Но они могут чувствовать себя подавленными или тревожными, поскольку они не умеют контролировать свои сны.

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Животные тянутся к ним

У животных, как правило, чувства более острые, чем у людей. Они способны улавливать нашу ауру и, как следствие, тянутся к тем, кто имеет признаки духовной одаренности. Их привлекает духовная энергия, которую излучают эти люди, и, когда они находятся в их компании, они испытывают чувство защиты и безопасности.

Они часто окружены незнакомцами

Одна из самых распространенных вещей, которую замечают духовно одаренные люди, – это то, что они часто находятся в окружении незнакомцев. Как будто в их жизнь входит постоянный поток новых людей, и они не могут не чувствовать связь с ними. Это потому, что те, кто сломлен или потерян, тянутся к одаренной личности, чтобы исправиться или спастись.

Они сильно чувствуют негативную энергию в комнате

Одаренные люди подобны ходячим энергетическим радарам, которые сканируют комнату, как только входят в нее. Они имеют такой высокий уровень чувствительности, что могут уловить даже самое маленькое количество негатива в комнате. Они мгновенно понимают, о чем думают и что чувствуют люди, когда смотрят на них, а также видят, произошло ли что-то негативное в комнате до того, как они вошли в нее.

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Их эмоции отражаются в их окружении

Духовно одаренные люди часто окружают себя вещами, которые являются отражением их собственных чувств. Когда они в плохом настроении, все будет выглядеть довольно безрадостно, но, когда они счастливы, ситуация будет полной противоположностью. Просто взглянув на кого-то, вы обычно можете понять, в каком он настроении.

Духовно одаренные часто бывают очень чувствительными. Это означает, что они могут быть легко подавлены своим окружением, как положительным, так и отрицательным. Например, им неуютно в людном месте, где слишком много шума. Или они могут чувствовать себя воодушевленными, когда находятся на природе, в окружении красоты.

Они не могут смириться с тем, что выходят за пределы допустимого

Одаренные люди, как правило, не из тех, кто преуспевает, раздвигая границы своих способностей. Они не проводят исследований и предпочитают придерживаться того, что уже знают. Хотя у большинства людей сложилось неправильное представление об одаренных людях, у тех, кто остается в своей зоне комфорта, остается много места для новых возможностей.