 

Внучка Чарли Чаплина призналась, что устала от стереотипов русских злодеев в кино

26.12.2022, 15:43, Разное
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Уна Чаплин, испано-британская актриса, которая также является внучкой Чарли Чаплина, выступила от имени российских актеров. В интервью изданию The Hollywood Reporter она поделилась своим мнением.

Она пояснила о мини-сериале “Госизмена” (2022), в котором принимала участие. В центре сюжета – встреча агента МИ-6 с русской шпионкой и последующие изменения в его жизни. Чаплин призналась, что эта идея ей не понравилась.

“Мне так надоело, что русские плохие. Для меня это невозможно. Есть ли более известный стереотип, чем этот? Возможно, эта идея популярна в связи с недавними событиями на Украине или потому, что она повышает ставки шоу”, – поделилась она.

Уна Чаплин сказала, что надеется, что идеологическая война между Западом и Россией “скоро останется в прошлом”. В фильмографии артистки более 40 фильмов, среди которых четвертая, пятая и пятая части “Аватара”.


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