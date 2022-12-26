После выступления Роксаны Бабаян в шоу «Суперстар!» Стас Пьеха поделился воспоминаниями о бабушке

На НТВ был показан полуфинальный эпизод музыкального проекта “Суперстар” с участием пяти полуфиналистов. В полуфинале пять полуфиналистов исполнили дуэты с конкурсными певцами и звездами второго сезона. Члены жюри делились своими отзывами после каждого выступления. Об этом пишет Вокруг-ТВ.

Первой на сцену вышла 76-летняя Роксана Бабаян и исполнила песню Александра Иванова “Боже, какой пустяк”. Эта жительница устроила на сцене полноценный спектакль, в котором женщина, имеющая роскошный образ, перевоплощается в нечто более уютное и домашнее. И пение, и вид их на сцене вызвали восторг у жюри. Стас Пьеха (42-летний внук Эдиты Пьехи) был в наибольшем восторге, описав Эдиту Пьеху как напоминание о своей бабушке.

Это было то, что я видел каждый день на протяжении всего моего детства. Было удивительно видеть, как она ярко сияла на сцене, а потом ей все это сняли, смыли. Вы также можете увидеть, как она легла в пижаме. Все было именно так!” прокомментировал художник.