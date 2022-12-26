Аня Тейлор-Джой поделилась редким фото с мужем Малькольмом Макреем

Актриса Аня Тейлор-Джой, получившая широкую популярность после выхода сериала Netflix “Ход королевы”, выложила редкие фото со своим мужем Малькольмом Макреем. На снимках пара нежится в постели в окружении кошек. Аня подписала пост так:

Счастливого Рождества всем вашим животным, от моего дома до вашего.

26-летняя актриса и музыкант Малькольм Макрей, связали себя узами брака в этом году. По сведениям источников, тайное бракосочетание состоялось в США, а после молодожены отправились в Австралию, где актриса снимается в приквеле “Безумного Макса” под названием “Фуриоса”. Аня Тейлор-Джой и Малькольм Макрей с самого начала держат свои отношения в секрете. Об их романе известно немного.

Напомним, что Аня Тейлор-Джой – обладательница премий “Эмми” и “Золотой глобус” за лучшую женскую роль в сериале “Ход королевы”. Среди прочих ярких работ актрисы — роли в сериале “Острые козырьки”, а также фильмах “Ведьма”, “Прошлой ночью в Сохо”, “Новые мутанты”, “Эмма”, новом комедийном триллере “Амстердам” и других.