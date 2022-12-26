СМИ: Минобороны Украины признало выдачу повесток в людных местах

Сотрудники украинских военкоматов вынуждены раздавать повестки в людных местах, поскольку при визите на дом люди не открывают двери, сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.

Он пояснил, что на дом носить повестки с целью уточнения данных на дом малоэффективно, так как люди не хотят открывать, передает РИА «Новости».

Горбач при этом пояснил, что повестки раздаются не для пополнения армии Украины, а для уточнения данных. Он утверждает, что если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в военкоматы, то на улицах их бы не ловили.

Ранее сообщалось, что в Украине в рамках новой волны мобилизации начали раздавать повестки на рынках города Днепр.

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