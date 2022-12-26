 

СМИ: Минобороны Украины признало выдачу повесток в людных местах

26.12.2022, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники украинских военкоматов вынуждены раздавать повестки в людных местах, поскольку при визите на дом люди не открывают двери, сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.

Он пояснил, что на дом носить повестки с целью уточнения данных на дом малоэффективно, так как люди не хотят открывать, передает РИА «Новости».

Горбач при этом пояснил, что повестки раздаются не для пополнения армии Украины, а для уточнения данных.  Он утверждает, что если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в военкоматы, то на улицах их бы не ловили.

Ранее сообщалось, что в Украине в рамках новой волны мобилизации начали раздавать повестки на рынках города Днепр.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.20 / Власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией

06.03.22 / Польша опровергла передачу Украине боевых самолетов

11.12.20 / Российский драматург Гельман: Наша семья состояла из 12 человек. К концу зимы 1942 года в гетто выжили только я и папа

27.03.21 / Дефицит микросхем приведет к подорожанию смартфонов Xiaomi

10.03.21 / Вместо свалки – «Вести» выяснили, как Украину заполоняет автомобильная рухлядь

21.12.21 / Центр «Вектор» опубликовал фото штамма «омикрон»

25.01.22 / Мега-айсберг растаял, высвободив 152 млрд тонн воды

13.07.22 / Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР

23.09.21 / NTD – в Австралии произошло одно из сильнейших землетрясений за всю историю наблюдений

17.09.21 / Кроссовер Hyundai Creta второго поколения дебютировал на рынке России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика