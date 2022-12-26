Пациентов и персонал эвакуируют из больницы в Зеленограде после короткого замыкания
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Пациентов и персонал эвакуируют из больницы им. М.П. Кончаловского в Зеленограде из-за короткого замыкания в подвале, сообщили в экстренных службах.
Как сообщил источник ТАСС, короткое замыкание произошло в подвале больницы им. М.П. Кончаловского, проводится эвакуация посетителей и персонала, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в больнице управделами президента в Москве прошла эвакуация из-за пожара.
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