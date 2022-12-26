 

Пациентов и персонал эвакуируют из больницы в Зеленограде после короткого замыкания

26.12.2022, 14:40, Новости дня
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Пациентов и персонал эвакуируют из больницы им. М.П. Кончаловского в Зеленограде из-за короткого замыкания в подвале, сообщили в экстренных службах.

Как сообщил источник ТАСС, короткое замыкание произошло в подвале больницы им. М.П. Кончаловского, проводится эвакуация посетителей и персонала, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в больнице управделами президента в Москве прошла эвакуация из-за пожара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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