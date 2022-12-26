ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ при пересечении границы

Группа украинских диверсантов была ликвидирована на государственной границе при попытке прорваться в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Столкновение на границе произошло 25 декабря, четыре человека из состава диверсионно-разведывательной группы были уничтожены, они пытались проникнуть в Брянскую область с Украины, передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что при себе у диверсантов было иностранное оружие, в частности немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации и средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре самодельных взрывных устройства с мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее ФСБ задержала шпионивших на СБУ в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

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