 

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ при пересечении границы

26.12.2022, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа украинских диверсантов была ликвидирована на государственной границе при попытке прорваться в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Столкновение на границе произошло 25 декабря, четыре человека из состава диверсионно-разведывательной группы были уничтожены, они пытались проникнуть в Брянскую область с Украины, передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что при себе у диверсантов было иностранное оружие, в частности немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации и средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре самодельных взрывных устройства с мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее ФСБ задержала шпионивших на СБУ в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.20 / Минтруд решил увеличить пособие для детей из малоимущих семей

26.08.20 / Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе Астрахань – Махачкала

20.06.21 / Медведев еще в начале недели рассчитывал стать новым спикером Госдумы РФ – СМИ

17.05.21 / На продажу выставили 55-летнюю идеальную «Волгу»

17.09.20 / Китай опередил Россию в списке стратегических соперников США

22.10.21 / Возрожденный седан BYD F5 готовится к дебюту

15.01.22 / Хакеров из REvil арестовали до середины марта

22.09.20 / Доктор Мясников назвал опасные средства народной медицины

18.08.20 / Как после 11 сентября – на фоне протестов в США темнокожие американцы активно закупают оружие

07.08.20 / Россия раскритиковала военные планы США в Польше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика