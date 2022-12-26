 

«АвтоВАЗ» представил первый прототип электромобиля Lada e-Largus

26.12.2022, 14:40, Новости дня
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В Ижевске «АвтоВАЗ» представил первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании.

Lada e-Largus будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона, информирует РИА «Новости».

В «АвтоВАЗ» рассказали, что прототипы электромобилей e-Largus уже начали цикл дорожных и лабораторных испытаний.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что серийное производство этих электромобилей начнется в 2024 году. Первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена в конце 2023 года.

Соколов уточнил, что цена на электромобили «будет конкурентной».

«Во-первых, потому что этот автомобиль отечественный, а во-вторых, мы рассчитываем на максимальный уровень господдержки. Поэтому сейчас с учетом прогнозов по инфляции 2024 года презентовать ценник еще рановато, но мы сориентированы на то, что это будет самый дешевый отечественный электромобиль», – сказал он.

Ранее гендиректор Денис Носов в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым заявил, что на Ижевском автозаводе создали дорожную карту по развитию предприятия и запуску производства LADA e-Largus.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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