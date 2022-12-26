Меняет планы и тормозит процессы: как с 29 декабря по 18 января повлияет на нас ретроградный Меркурий

С 29 декабря по 18 января планета Меркурий будет находиться в ретроградном состоянии. Принято считать, что движение ближайшей планеты к Солнцу в обратном направлении отразится на всех сферах жизни человека. Небесное тело будет подталкивать людей к совершению важных поступков, однако если вы не хотите допустить досадных оплошностей, то для начала ознакомьтесь с гороскопом, составленным опытными астрологами для всех знаков зодиака.

Овен

Ретроградный Меркурий советует овнам внимательно относиться к людям, которые входят в ближайший круг общения. Даже если вы комфортно чувствуете себя среди друзей и коллег – это еще не значит, что все они желают вам только добра. Имейте ввиду, что при малейшей вашей оплошности двуличные персоны воспользуются ситуацией, чтобы очернить ваше честное имя. Постарайтесь предотвратить подобны исход, прекратив рассказывать свои планы и тайны малознакомым личностям. Доверяйте только близким родственникам и второй половинке, а также проявляйте осторожность даже при выполнении рутинных обязанностей.

Телец

Поскольку ретроградный Меркурий в период с 14 по 18 января будет проходить через созвездие Тельца, то представителям знака следует ожидать определенных перспектив, особенно в профессиональной сфере деятельности. Главное – расставьте перед собой приоритеты, чтобы рационально использовать самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Обязательно подумайте над тем, чего именно вы хотите достигнуть в этой жизни. В период с 29 декабря по 3 января рекомендуется находить мотивацию в словах близких друзей и родственников.

Близнецы

В период ретроградности Меркурия Близнецам будет казаться, что они застряли на одной точке. Чтобы выбраться из подобного положения, достаточно начать двигаться в том направлении, которое вызывает у вас страх и сковывает движения. Рано или поздно вы поймете, что в неизвестности нет ничего пугающего, а те перспективы, которые она дарит, помогают добиться любой поставленной цели. В личных отношениях Близнецам следует сменить фокус с телесной близости на эмоциональную привязанность, иначе ваш партнер рискует неправильно понять ваши мотивы.

Рак

Движение Меркурия в обратном направлении отразится и на жизни Рака. Звезды рекомендуют как можно скорее начать залечивать старые раны, иначе некоторые о них дадут о себе знать очень болезненным ощущением. Постарайтесь отпустить прошлое, которое давно утратило свою актуальность, а также не бойтесь открыться новым чувствам. Если вам поступит предложение встретиться от бывшего партнера – не отказывайтесь, но используйте данную возможность не как свидание, а как шанс в очередной раз расставить все точки над “И”.

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Лев

Львам во время ретроградности Меркурия следует внимательно относиться к словам коллег и близких друзей. Вероятно, вам потребуется помощь со стороны в решении какого-то важного вопроса – не игнорируйте советы окружающих, а прислушивайтесь к ним. Это позволит вам не только справиться с текущими трудностями, но и привести в порядок свой жизненный режим. Имейте ввиду, что для дальнейших свершений вам потребуется очень много энергии, поэтому здоровое питание и качественный отдых окажутся вашими главными источниками ее восполнения.

Дева

Планета-покровитель Девы, начав свое обратное движение, подтолкнет представителей знака на пересмотр своего расписания. Можете не сомневаться, что некоторые задачи придется вычеркнуть, поскольку они абсолютно не вписываются в ваше текущее жизненное положение. Акцентируйте свое внимание на тех занятиях, которые помогают реализоваться вам, как творческой личности. Без самовыражения и некоторой доли романтики Девам не удастся осуществить свою заветную мечту, в результате чего они рискуют долгое время заниматься работой, которая не приносит абсолютно никакого удовольствия.

Весы

Равно как и ретроградная Венера, ретроградный Меркурий подталкивает Весов на улучшение отношений со второй половинкой, а также поиск потенциального партнера. Если вы хотите двигаться дальше с тем человеком, с которым находитесь сейчас, то обязательно устройте ему романтическое свидание – вам следует отвлечься от того, что называется “бытовухой”. Отношения с новым партнером будут развиваться на удивление гладко и быстро, главное – не смотрите на человека свысока, а также обязательно учитывайте его мнение во время принятия важных решений.

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Скорпион

Заметать проблемы под ковер – не лучшая идея, которая может прийти в голову Скорпиону в период ретроградности Меркурия. Таким образом вы не только откладываете трудности на более поздний срок, но и провоцируете целый ворох новых проблем. Особенно это касается тех неприятностей, которые были вызваны отношениями с родственниками или коллегами. Возможно, вам следует уделять больше внимания близким, ведь общение с ними не предполагает отдавания чего-то взамен. Помните, что ваше эмоциональное здоровье имеет огромное значение, ведь от него напрямую зависит ваша продуктивность.

Стрелец

В настоящий момент Стрелец не в силах контролировать то, что происходит в его жизни. Ретроградный Меркурий не принесет кардинальных изменений в этом плане, однако паниковать и тревожиться не стоит. Если вы будете грамотно применять те навыки, которыми обладаете, то через некоторое время вам поступит деловое предложение, от которого вы не захотите отказываться. Также планета будет поддерживать любую инициативу представителя знака, если она подразумевает самосовершенствование с целью дальнейшего увеличение материального дохода.

Козерог

Чтобы повысить свою платежеспособность, Козерогу предстоит задуматься о смене профессиональной сферы деятельности. Ретроградный Меркурий гарантирует представителям знака возможность запастись достаточным количеством энергии и мотивации. Главное – научитесь ценить себя и свое время, ставя в приоритет только собственные желания и предпочтения. Чтобы прийти к нужному результату, не бойтесь пожертвовать чем-то малым ради глобальной цели. Если вы продолжите цепляться за иллюзии, то рискуете еще долгое время оставаться на том же месте, что и сейчас.

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Водолей

Ретроградный Меркурий советует Водолею как следует задуматься над тем, что он приносит этому миру. Негативная энергия притягивает лишь проблемы и неудачи, поэтому следует настроиться на позитивную волну, даря счастье себе и своим окружающим. Также представителям знака следует скорректировать свой жизненный маршрут, определившись с главной целью и тем, как быстрее всего ее достигнуть. Неоценимую помощь в этом деле окажут духовные практики, например, медитация. Главное – не забудьте заранее подготовиться к мощному старту, оставив за бортом все то, что не пригодится вам в новой жизни.

Рыбы

Для Рыб первый виток ретроградного Меркурия, который состоится в конце декабря 2022 года, окажется самым трудным. Чтобы избежать неприятностей, погрузитесь в мир грез и медитации – это поможет вам увидеть ближайшее будущее и все сценарии его развития. Обязательно уделяйте время чтению и общению с близкими родственниками (особенно представителями старшего поколения) – подобная практика позволит вам лучше понять происходящее в вашей жизни. А вот со сверстниками лучше не поддерживать контакт какое-то время – они будут лишь завидовать вашему успеху и не пожалеют сил, чтобы очернить ваше имя.