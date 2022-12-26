Как изменился Катар после Чемпионата мира по футболу и почему туда обязательно нужно поехать

Катар очень мощно подготовился к Чемпионату мира по футболу, который, конечно же, стал колоссальным драйвером для имиджа страны во всем мировом пространстве. Однако, в России по-прежнему не многие знают, чем примечателен Катар, и чаще всего представление о нем сводится к красноречивому определению – «нефть».

Что и говорить, на добыче черного золота здесь зиждется практически все. Влиятельность эмира и шейхов, восточное роскошество, инженерные и архитектурные прорывы в будущее имеют понятный источник. Но не менее важно, что Катар – по-настоящему высокоразвитая современная страна, и, говоря о ее богатстве, основанном на природных ресурсах, нельзя не отметить впечатляющий уровень жизни катарцев, темпы развития образования, науки и культуры, перспективы для бизнеса и карьеры граждан и иностранцев, абсолютную безопасность для туристов. Эти достижения Катар наглядно продемонстрировал всевозможными популярными способами накануне и во время ЧМ-2022, продолжая демонстрировать и сейчас.

Msheireb Downtown Doha

Амбициозный и суперсовременный проект Msheireb Downtown Doha – образец новой Дохи, возведенный на месте старых кварталов. Этот спроектированный в концепции устойчивого развития район отражает видение городской застройки в реалиях третьего десятилетия XXI века. «Умный» и полностью экологичный квартал включает многофункциональные и коммерческие здания, премиальные апарт-комплексы и отели, музеи и галереи, кафе и рестораны, а также – самую большую крытую пешеходную зону на всем полуострове. И все это построено с использованием новой архитектурной идиомы, представляющей сочетание инновационных технологий, sustainability и национальных катарских традиций. Огромная площадь Barahat Msheireb – это настоящий технологический и дизайнерский шедевр. Над нею на изрядной высоте размещена легкая подвижная конструкция, которая подобно гигантским «живым» жалюзи закрывает площадь от солнца в зависимости от его расположения в течение дня – и там всегда царит прохлада!

Площадь Barahat Msheireb с новыми отелями Mandarin Oriental и Park Hyatt – одна из самых красивых и технологичных в столице

Центр современной столицы спроектирован так, чтобы высокие здания отбрасывали максимум тени. А коридоры улиц, идущих от Арабского залива, с которого дует бриз, хоть немного способный смягчить жару, расположены подобно направляющим для этого тока воздуха. Мусорщики в Даунтауне практически отсутствуют: сбор и переработка отходов полностью автоматизированы, и все мусорное движение происходит под землей. А суперэкологично выглядящее сооружение городской системы водоснабжения издает медитативный шум, словно это не инфраструктурный объект, а огромный фонтан, вокруг которого к тому же цветут сады.

Городская система водоснабжения

Еще один архитектурный шедевр новой Дохи, уже получивший высокие оценки sustainability от многих международных организаций, – Национальный музей Катара, фасад которого был спроектирован Жаном Нувелем, вдохновившимся «розой пустыни». Здание – по сути такое же чудо, как природный сросток кристаллов, образующийся в слоях песка. Только в нем, вдобавок к потрясающей конструкции, задействована инженерная идея на грани фантастики: фасад изолирован с помощью высокоэффективного остекления, а внутренние помещения дополнены тепловой массой, чтобы свести к минимуму работу кондиционеров. К тому же расположенные в разных плоскостях диски конструкции отражают прямые солнечные лучи, что тоже способствует охлаждению.

Национальный музей КатараНациональный музей Катара: пространство сувенирного магазина по проекту Коичи Такада

Музеи и галереи Дохи – это отдельное удовольствие для туриста, ориентированного на культуру и искусство. Особого внимания заслуживают Музей исламского искусства, открывшийся минувшей осенью после реконструкции. Примечательно как само здание, спроектированное создателем Пирамиды Лувра И.М. Пейем, так и уникальная основная коллекция, а также регулярно проходящие там выставки (например, до 25 февраля развернута экспозиция «Багдад – услада для глаз»).

MIA – Музей исламского искусства

Непременные к посещению выставки в других локациях – Forever Valentino (до апреля), крупнейшая презентация знаменитого модного дома на данный момент, и выставка Art Mill Museum 2030, посвященная будущему международному музею современного искусства, проект которого создал Алехандро Аравена.

Для погружения в историю и бытовую культуру Катара обязательно стоит посетить музей, хранящий коллекцию предметов старины, произведений искусства и всевозможных материальных свидетельств разных эпох, принадлежащую шейху Фейсалу бин Касиму Аль Тани – миллиардеру из списка Forbes и двоюродному дяде правящего эмира. В музее выставлено более 15000 экспонатов, включая беспрецедентное собрание изданий Корана (от самого большого до самого маленького в мире), полностью обставленные жилые помещения из традиционных домов, кастомные автомобили, диковинные ковры, семейные реликвии и даже старинный действующий колодец, который интегрирован в экспозицию.

Музей шейха Фейсала бин Касима Аль Тани

К Чемпионату мира по футболу FIFA 2022 открылся музей олимпийской и спортивной истории “3-2-1”. В его собрании хранится множество любопытных вещей: майки с автографами победителей олимпиад, факелы Олимпийского огня и игрушки-символы из разных стран мира, медали и кубки лидеров и даже целый настоящий болид Михаэля Шумахера! До 1 апреля в музее развернута экспозиция World of Football об истории мирового футбола – с возникновения игры и первых кубков FIFA до катарского финала на стадионе Lusail, так потрясшего болельщиков 18 декабря 2022 года.

3-2-1 Qatar Olimpic and Sport MuseumКоллекция олимпийских факелов в музее “3-2-1”

Помимо музеев и галерей, вы также обнаружите в Катаре огромное количество объектов искусства под открытым небом, представляющих всемирно известные имена. Он стал одной из первых стран Арабского залива, разработавших комплексную программу современного паблик-арта.

Уже в момент прибытия в страну – в аэропорте Хамад – вас встретят хорошо узнаваемые бронзовые человечки американского скульптора Оттернесса, инсталляция «Космос» Жан-Мишеля Отониэля и «Маленькая ложь» Брайана Донелли – KAWS. А когда будете улетать, вас проводит огромный, якобы плюшевый (а на самом деле бронзовый) медведь Урса Фишера, весящий 17 тонн и приобретенный одним из членов королевской семьи Катара за 6,8 млн долларов.

Скульптура Урса Фишера «Без названия», приобретенная на аукционе Christie’s

В самой Дохе недавно открывшаяся элегантная инсталляция «Игаль» катарской художницы Шук аль-Маны изображает часть головного убора, который носят здесь мужчины, и служит частью уважения традициям и истории. «Удивительное путешествие» Дэмиена Херста – арт-объект из 14 бронзовых скульптур в виде человеческих эмбрионов в разной стадии развития отображает красоту и волшебство процесса рождения. Прогуливаясь по набережной в Katara Cultural Village, обратите внимание на скульптуру Лоренцо Куинна «Сила природы II» в виде женщины-природы, раскручивающей планету; особенно эффектно она выглядит в темное время суток, когда позади нее в ритме музыки бьют переливающиеся цветные фонтаны.

Скульптура Лоренцо Куинна «Сила природы II»

На набережной Корниш вы увидите 24-метровую «Семерку» работы Ричарда Серра, которая выражает глубокий духовный символизм числа 7 в исламской культуре и является метафорой бесконечности. А если отъехать от столицы в пустыню – впечатлитесь грандиозностью другой его работы «Восток – Запад / Запад – Восток», которую художник называет самой важной в своем творчестве. Это четыре 15-метровых вертикальных плиты, расположенные на прямой линии на протяжении 1 километра и очень выразительные в своей лаконичности. Любопытно, что со временем вид скульптурного ансамбля изменится под естественным воздействием, поскольку разводы на ржавеющих железных стенах будут постоянно трансформироваться.

Скульптурный ансамбль «Восток – Запад / Запад – Восток» в природном парке Брук (Зекрит)

Вообще, катарская пустыня – это отдельный интерес, и уходящие в горизонт пыльно-песчаные пространства с «грибными» известняковыми холмами заслуживают специальных выездов. Наша рекомендация – местность Зекрит на западе полуострова и побережье Хасума на севере, где в этом году открылся крупнейший курорт Катара Zulal Wellness Resort. В этом рукотворном оазисе стоит остановиться, если вы хотите на какое-то время побыть наедине со своими мыслями и чувствами, заняться здоровьем и восстановить душевную и телесную гармонию.

Zulal Wellness ResortКурорт Zulal – зона SerenityОтлив на берегу Арабского залива

Население страны составляет 2,7 млн человек, и лишь десятая часть его живет не в столице, а в других немногочисленных населенных пунктах. В центре Дохи воспроизведен такой городок – Katara Cultural Village, но это не та этническая деревня для туристов, как делают во многих странах. Katara – современный кластер в центре города, с культурными и развлекательными объектами, магазинами и ресторанами, бутик-отелем и концертной площадкой – который лишь внешне воспроизводит традиционное поселение.

Katara Cultural Village – Pigeon Towers

Помимо культурно-исторического интереса, Katara – притягательное место для шопинга. В центре квартала находится Galleries Lafayette с представленными там 400 мировыми брендами, где, кстати, можно заглянуть в катарский «филиал» нашего «Кафе Пушкинъ». Неподалеку открылся Printemps Doha – универмаг нового поколения с предлагаемыми тут высокотехнологичным персонализированным сервисом, резервированием редких брендовых товаров и онлайн-консультациями с известными международными стилистами. Вообще, в Дохе все очень хорошо с шопингом: есть и премиальные бутики, и демократичные сетевые магазины, и лавки при музеях, где продается модный лимитированный мерч.

Торговая улица 21 High Street

Чтобы проникнуться аутентичным духом, туристу необходимо побывать на рынке Сук-Вакиф – старейшем центре притяжения покупателей и торговцев со всего света. Национальные одежды и ковры, кожгалантерея и украшения, всякая керамика и чеканка, специи и финики, за лучшую цену на которые можно и нужно торговаться – все, как и положено настоящему восточному базару. Ну и конечно, на каждому углу вас ждет ярмарочный entertainment: тут – катают на верблюдах, тут – заклепками выбивают ваше имя на традиционных ремесленных изделиях, тут – учат арабской каллиграфии.

Продавец жемчуга на рынке Сук-ВагифКолодец на старой базарной площади

Обязательно посетите гастродостопримечательность рынка – ресторан Parisa. Здесь, в пышных восточных интерьерах, с ручной росписью по мотивам мифов и легенд и мозаикой из тысяч миниатюрных зеркал, подаются блюда персидской кухни.

Ресторан Parisa

Ресторанов в Дохе множество, и каждый из них по-своему интересен, будь то семейные заведения с домашней кухней, стильные национальные Saasna, SMAT, Jiwan, изысканные Naua, Café #999, Boho Social или знаменитые Nobu, CUT, Marimoto.

Ресторан SaasnaГастрономический ресторан NauaCafé #999

Очень красиво пообедать можно на крыше пляжного клуба Katara Beach Club в кафе BOHO Social, оформленном в стиле бохо-шик по проекту именитого дизайнера интерьеров Пола Бишопа. Это новое модное место подойдет для тех, кто желает испытать мультисенсорный опыт, сочетающий вкусы разных стран и континентов. Ну и конечно, для тех, кто перед этим обедом хочет продемонстрировать свои идеальные формы на пляже!

Несмотря на довольной строгий дресс-код мусульманской страны, предусматривающий закрытые плечи и колени для женщин и сдержанную одежду для мужчин, на пляжах частных отелей, в частных бассейнах и спа допустимо даже бикини. Из новых мест пляжного отдыха рекомендуем West Bay North Beach – комплекс премиум-класса, расположенный на 40000 квадратных метров в самом центре делового района Дохи и включающий 6 общественных и частных зон с различными вариантами отдыха: городскими пляжами, ресторанами и развлечениями под открытым небом. И естественно, свои пляжи есть у топовых отелей уровня Intercontinental или Four Seasons, где можно также эффектно выйти, небрежно сбросив на шезлонг эфемерное парео.

La Mar Beach в отеле IntercontinentalMakani Beach Club