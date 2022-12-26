 

Никита Ефремов, Юлия Пересильд с детьми и другие гости премьеры фильма “Иван Царевич и Серый Волк 5”

26.12.2022, 13:55, Разное
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24 декабря в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялся премьерный показ фильма “Иван Царевич и Серый Волк 5” — продолжения популярной анимационной франшизы о приключениях знаменитых сказочных героев. Первыми посмотреть картину пришли звездные гости, в том числе, Никита Ефремов, который озвучил в фильме главную роль, Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией, Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская с сыном, Юлия Волкова, Нелли Ермолаева с сыном, Дмитрий Чеботарев с Елизаветой Климовой и дочерью и другие яркие представители российского шоу-бизнеса.

Картина “Иван Царевич и Серый Волк 5” выйдет в широкий прокат 29 декабря. 

Никита ЕфремовЮлия Пересильд с дочерьмиДмитрий Чеботарев с семьейКирилл Зайцев с семьейНелли ЕрмолаеваМарго ГолубеваНикита СеровЮлия Волкова


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