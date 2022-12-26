Das Erste – в Турции для детей из бедных семей школа стала роскошью

Школа в Турции стала для бедных семей роскошью, считает немецкий телеканал Das Erste. Из-за инфляции в стране многие семьи, особенно в бедных курдских кварталах, уже не справляются с расходами на тетради и школьную форму. В итоге около 650 тыс. детей — в первую очередь, девочки — были вынуждены уйти из школы и устроиться на низкооплачиваемую работу.

Последствия инфляции в Турции теперь достигли и системы образования в стране. Многие семьи уже не могут справиться с расходами на пишущие принадлежности, тетради или школьную форму. Как следствие, почти 700 тыс. детей и подростков, по данным образовательного объединения, были вынуждены уйти из школы. Многие из них работают за небольшую плату. В первую очередь, в курдских областях образование для многих стало роскошью.

Эзенгюль Мутлу живёт в беднейшем квартале преимущественно курдского города Диабакер. Вообще-то, 14-летняя девушка должна, как это предписывают турецкие законы, ходить по утрам в школу. Однако она только отводит в школу своих младших братьев и сестёр. Ей самой приходится работать продавцом в этом магазинчике за 5 евро в день. Школьная форма, перекус на перемене, пишущие принадлежности — всё это было слишком дорого для семьи Эзенгюль.

ЭЗЕНГЮЛЬ МУТЛУ, бывшая школьница: Из-за того что мы бедные, ничего нельзя было купить. Учителя, однако, настаивали. Поэтому я ушла из школы по причине экономических трудностей.

У девушки пятеро братьев и сестёр. Четверо из них ходят в школу. Их сестре постарше тоже приходится работать. Они восьмером живут в двухкомнатной квартире. У семьи в распоряжении есть 250 евро в месяц. Так называемый порог голода в Турции для семьи из четырёх человек составляет 350 евро.

ЗУХАЛЬ МУТЛУ: Они ушли из школы не по собственному желанию. Другие дети насмехались над нашей бедностью.

650 тысяч обязанных ходить в школу детей в этом году не пришли на занятия из-за бедности, — так считает фонд, специализирующийся на образовании. Правительство называет цифру в 280 тысяч. Профсоюз учителей предупреждает, что проблема растёт всё сильнее.

ЗЮЛЬКЮФ ГЮНЕС, представитель профсоюза учителей: Особенно в школах в наиболее бедных кварталах отсутствует всё больше детей, и в первую очередь на занятия не приходят девочки.

Школа стала для бедных в Турции роскошью. Правительство Эрдогана, однако, продолжает игнорировать эту проблему.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2022 года.