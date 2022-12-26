Hill – «постыдная выходка» — демократов разозлил «рождественский подарок» Камале Харрис в виде трёх автобусов с мигрантами

Недовольство среди демократов вызвал произошедший в канун Рождества инцидент с привезёнными к резиденции Камалы Харрис мигрантами, пишет The Hill. Как отмечается в статье, критике, в частности, подвергся губернатор штата Техас Грег Эбботт, который, однако, отверг свою причастность к случившемуся.



AP

Демократы раскритиковали произошедший в канун Рождества инцидент с мигрантами, привезёнными на автобусах к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне, пишет The Hill.

В частности, критике подвергся губернатор Техаса Грег Эбботт, которого демократы обвинили в том, что именно он в этот праздничный день высадил на улице группу мигрантов, несмотря на минусовую температуру в американской столице.

«Губернатор Эббот без согласования с какими-либо федеральными или местными властями бросил детей на обочине дороги при минусовой температуре в канун Рождества, — заявил представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан. — Это была жестокая, опасная и постыдная выходка».

По данным канала ABC 7, три автобуса с мигрантами прибыли в субботу к Военно-морской обсерватории, на территории которой находится официальная резиденция вице-президента США. На видео, снятом одним из журналистов, можно увидеть группы мигрантов, закутанных в одеяла, причём, несмотря на минусовую температуру, один человек был в шортах.

Эббот не подтвердил свою причастность к этому инциденту, но различные СМИ, как и Белый дом, заявили о том, что именно он несёт ответственность за случившееся.

Этот инцидент, как отмечает The Hill, стал «очередным залпом» в многомесячных попытках Эбботта и других губернаторов-республиканцев простимулировать администрацию Байдена к усилению иммиграционной политики Белого дома.

И это был уже не первый случай, когда мигрантов отправляли к дому вице-президента. Однако этот инцидент, скорее всего, усилит противостояние между республиканцами и демократами по вопросу иммиграции, подчёркивается в статье.