Нет слов: что случилось с могилой Эдуарда Хиля через десять лет после похорон

Певец, педагог, лауреат Премии Ленинского Комсомола Эдуард Хиль был верующим человеком – уже в зрелом возрасте принял крещение и стал прихожанином церкви Смоленской иконы Божией Матери. Настоятель храма благословил исполнителя молиться в алтаре среди священнослужителей или стоять на клиросе вместе с хором.

А за два года до смерти певца протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского подворья Санкт-Петербурга, пригласил его выступить на концерте, посвященном памяти блаженной Ксении Петербургской. Хиль согласился сразу, ведь когда-то давно именно на Смоленском кладбище именно у могилы этой святой он молился о поступлении в консерваторию. И блаженная старица его услышала.

Спустя 59 лет, 8 апреля 2012 года знаменитый певец был госпитализирован с тяжелым нарушением мозгового кровообращения в Мариинскую больницу Петербурга. У него диагностировали стволовой инсульт. 28 мая артиста перевели в отделение анестезиологии-реанимации НИИ имени Поленова, где он и скончался 4 июня на 78-м году жизни. Похоронят певца рядом с той самой с могилой Ксении Петербургской, у которой он молился в юности – такое вот совпадение.

Когда пришла пора устанавливать памятник, то родные Хиля долго не могли определиться. “Тот вариант, который нам предложила скульптор Галина Додонова, семью не устроил, – рассказывал сын певца Дмитрий Хиль. – В ее варианте не было самого главного – не было папы”. Еще семь эскизов памятника показались семье слишком сумрачные. “А хотелось бы чего-то более светлого. Что бы нравилось всем”, – говорил сын.

В итоге в день 80-летия певца – 4 июня 2015 года – здесь открыли памятник “мистеру тро-ло-ло” работы скульптура Юрия Евграфова. Хиль запечатлен в камне, напоминающим сердце или крышку рояли, и как улыбающийся артист, каким его мы видели на сцене, и как человек, философски относящийся к жизни.

Сбоку памятника выгравирован знаменитый автограф Эдуарда Хилья – “с петушком”. А впереди сделана надпись: “В крещении Георгий”. Никаких пафосных слов и эпитафий здесь нет – семья хотела максимальной скромности, выразительности и лаконичности. Ведь лучшие слова теперь – молитва за раба Божьего Георгия…