 

Лавров: Запад ждет серьезное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике

26.12.2022, 13:15, Новости дня
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В ближайшее время страны Запада ждет значительное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике, им придется договариваться вне зависимости от их желания, сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Он пояснил, что Запад потеряет часть своих возможностей рулить в экономике так, как ему хочется, поэтому вне зависимости от его желания, странам придется договариваться, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в своей речи на «Валдае» заявил, что монополия доллара заканчивается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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