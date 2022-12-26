Лавров: Запад ждет серьезное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике
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В ближайшее время страны Запада ждет значительное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике, им придется договариваться вне зависимости от их желания, сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ.
Он пояснил, что Запад потеряет часть своих возможностей рулить в экономике так, как ему хочется, поэтому вне зависимости от его желания, странам придется договариваться, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин в своей речи на «Валдае» заявил, что монополия доллара заканчивается.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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