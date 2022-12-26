 

Между президентом и правительством Грузии произошел дипломатический скандал

26.12.2022, 13:15, Новости дня
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Президент Грузии Саломэ Зурабишвили отказалась посетить ежегодную конференцию послов в МИД страны в понедельник из-за «нарушения протокола» в отношении нее, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Президент не посетила конференцию послов, так как протокол не предоставил ей положенное место», –  заявили в администрации Саломэ Зурабишвили.

«Это является нарушением дипломатического протокола», – отметили в администрации.

В МИД Грузии ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» жаловалась, что президент затягивает процесс назначения послов, а также обращалась в КС Грузии с просьбой разъяснить президенту степень ее полномочий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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