Между президентом и правительством Грузии произошел дипломатический скандал

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили отказалась посетить ежегодную конференцию послов в МИД страны в понедельник из-за «нарушения протокола» в отношении нее, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Президент не посетила конференцию послов, так как протокол не предоставил ей положенное место», – заявили в администрации Саломэ Зурабишвили.

«Это является нарушением дипломатического протокола», – отметили в администрации.

В МИД Грузии ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» жаловалась, что президент затягивает процесс назначения послов, а также обращалась в КС Грузии с просьбой разъяснить президенту степень ее полномочий.

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