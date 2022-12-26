Мнение: О скорых арестах российских блогеров… Кого закроют первыми?

Что-то страшное грядёт ©

Его предчувствие веет в наэлектризованном российском обществе. Причём степень «электризации» не зависит от градуса оппозиционности, либо, напротив, провластности. Уже и патриотический «Царьград» олигарха Константина Малофеева отмечает, что «политические элиты… нервно бегают по своим и начальственным кабинетам, [поскольку] вот-вот президент начнёт кадровые перестановки». И российские провластные блогеры начали во всеуслышанье говорить об «ожидаемых» широких репрессиях.

Кому понадобится «допровская корзинка»?

Тревожные ожидания, возможно, связаны с активизацией внутриэлитной борьбы за власть и ресурс. И некоторые уже предсказывают начало репрессивной волны сразу после новогодних праздников.

Так, Игорь Димитриев, российский блогер украинского происхождения, политический консультант и волонтёр, говорит прямо: «Логика происходящего ведёт к этому с самого начала. И общественная поддержка есть. Но… “охота на ведьм”, как и всё остальное, будет организована через ж***пу. И закрывать будут кого попало… Репрессивные действия будут,скорее, не снижать напряжение в обществе, а увеличивать его. “Охота на ведьм” станет поводом для сведения счетов между группами влияния, будет иметь показушный характер. И конечно будет некомпетентна… [Поэтому] предугадать, по кому ударит потенциальная репрессивная волна, невозможно».

Антон Хащенко из ТВ-шоу «Вежливые люди» надеется, что предстоящую репрессивную волну через какое-то время удастся обуздать: «Не уверен, что кажущаяся сегодня тактически и технологически выигрышной тема «поиска» внутренних врагов и вредителей…, не сыграет злую шутку в долгосрочной перспективе. Акцент на неопределённой группе лиц без персонализации виновников и, как следствие, [без] наступления ответственности, в конечном счёте, может наложить негативный отпечаток на всю систему власти». Но в целом и он в миноре.

Понятно, что российская скрепа — «от сумы, да от тюрьмы не зарекайся». И понятно, что традиция искать крамолу среди «своих» уходит в такую глубь веков, что Нестор-летописец теряется и замолкает. Даже то простое соображение, что сейчас, когда ещё «ничто не кончено», совсем не время для внутренних разборок, опровергает казус генерал-полковника Александра Лапина, который два месяца назад якобы «ушёл в трёхнедельный отпуск», и с тех пор перестал появляться в новостях.

Так что возможно всё, несмотря на «успокоительные» слова на самом верху. Как говорят люди служивые, пока это «не положено на бумагу», оно не является руководством к действию. А риторическое «сейчас я разберусь, как следует, и накажу, кого попало» — вовсе не анекдот, но принцип.

Значит, «репрессиям» быть?

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