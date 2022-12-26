Названы ёмкость аккумуляторов и мощность зарядки Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra
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Доверенный инсайдер Ice Universe подтвердил информацию Ахмеда Квайдера относительно времени автономной работы Samsung Galaxy S23 и мощности зарядки.
Два надежных осведомителя подтвердили, что стандартный Samsung Galaxy S23 будет поставляться с батареей емкостью 3 900 мАч и зарядкой мощностью 25 Вт. Samsung Galaxy S23 Plus будет иметь аккумулятор емкостью 4700 мАч и поддержку 45-ваттной зарядки. Samsung Galaxy S23 Ultra будет оснащен аккумулятором емкостью 3 900 мАч и поддержкой 45-ваттной зарядки.
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