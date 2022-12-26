Британец самостоятельно удалил себе 11 зубов, потому что не смог попасть к стоматологу

Как пишет The Daily Star, британцу пришлось удалить 11 собственных зубов, потому что он не мог добраться до стоматолога. По его словам, боль стала настолько сильной, что житель больше не мог ее терпеть.

Джордж Глинос объяснил, что сделал это потому, что попасть на прием к стоматологу было невозможно из-за очереди. Мужчина сказал, что он каждый месяц звонил в больницу, но не мог получить помощь. Британец рассказал, что не может позволить себе частное медицинское обслуживание, поэтому надеется на бесплатное лечение.

Джордж заявил: “Я продолжал принимать обезболивающие, пока в конце концов мои зубы не стали настолько плохими, что начали расшатываться”.

Британец пожаловался, что его состояние ухудшается после удаления 11-го зуба. Глинос также беспокоится о своем внешнем виде.