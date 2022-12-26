Мнение: Фаталист

Среди ночи – очередной удар по аэродрому российских “стратегических ракетоносцев” в Энгельсе. Второй раз – не первый, казалось бы, уж теперь должны были подготовиться… Но нет. И пишут, что взрывы были как бы и не мощнее, чем в прошлый раз.

“Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал в своем Телеграм-канале о ЧП со взрывом в городе Энгельс в Саратовской области.

По словам специалиста, местные жители, а также СМИ сообщают о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе. Также в городе сработала сирена воздушной тревоги.

“Возможно, была очередная попытка атаковать аэродром с помощью БПЛА”, – пишет он”.

Всё интереснее и интереснее. Неужели это и вправду БПЛА с Украины? Но тогда получается, что Москва уже давно в зоне поражения, и единственное, что сдерживает бравых украинских хлопцев – их милосердие и нежелание нарушать покой дорогих москвичей (и мой, в частности).

Ибо до Энгельса с Украины всяко дальше, чем до Москвы. Под Москвой, писали, установили на боевое дежурство “Панцири”, “новейшие системы ПВО”. Но, во-первых, мы теперь все знаем, что такое есть “новейшее” в безаналоговой росармии, а во-вторых – если уж не сумели прикрыть аэродром стратегической авиации (в любом случае небольшой), как можно рассчитывать на то, что сумеют закрыть безразмерную тушу столицы?

Сижу в своей многоэтажке на 9 этаже, смотрю в туманную даль из окна, не летит ли что. Я как раз на Востоке.