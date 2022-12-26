 

Мнение: Фаталист

26.12.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Среди ночи – очередной удар по аэродрому российских “стратегических ракетоносцев” в Энгельсе. Второй раз – не первый, казалось бы, уж теперь должны были подготовиться… Но нет. И пишут, что взрывы были как бы и не мощнее, чем в прошлый раз.

“Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал в своем Телеграм-канале о ЧП со взрывом в городе Энгельс в Саратовской области.
По словам специалиста, местные жители, а также СМИ сообщают о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе. Также в городе сработала сирена воздушной тревоги.
“Возможно, была очередная попытка атаковать аэродром с помощью БПЛА”, – пишет он”.

Всё интереснее и интереснее. Неужели это и вправду БПЛА с Украины? Но тогда получается, что Москва уже давно в зоне поражения, и единственное, что сдерживает бравых украинских хлопцев – их милосердие и нежелание нарушать покой дорогих москвичей (и мой, в частности).

Ибо до Энгельса с Украины всяко дальше, чем до Москвы. Под Москвой, писали, установили на боевое дежурство “Панцири”, “новейшие системы ПВО”. Но, во-первых, мы теперь все знаем, что такое есть “новейшее” в безаналоговой росармии, а во-вторых – если уж не сумели прикрыть аэродром стратегической авиации (в любом случае небольшой), как можно рассчитывать на то, что сумеют закрыть безразмерную тушу столицы?

Сижу в своей многоэтажке на 9 этаже, смотрю в туманную даль из окна, не летит ли что. Я как раз на Востоке.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.22 / Судно “Жибек Жолы” прибыло в нейтральные воды

20.09.21 / Скандалы: «Конфликтных ситуаций не допускает, не обидчив, спокоен»

25.10.22 / Мнение: Нужен ли раздельный сбор мусора, что нельзя класть в контейнер и использование строительных отходов

22.09.20 / Михаил Ефремов начал работу над новым проектом – «Гражданин начальник»

06.12.22 / Всё меньше американцев поддерживают бессрочную помощь Украине

03.11.22 / Мнение: Гуманитарные войска

16.07.21 / Онлайн бонусы здесь и сейчас

08.07.21 / Прилетевших в Прагу россиян с ВНЖ не пропустили через границу

12.11.21 / В Чите задержан школьник, назвавший Штирлица вымышленным героем

28.05.21 / Рейс Владивосток-Пекин впервые в истории пройдёт через территорию Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика