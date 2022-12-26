 

76-летняя Шер спровоцировала слухи о помолвке

26.12.2022, 12:30, Разное
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Пока все звезды праздновали Рождество, Шер получила предложение руки и сердца. По крайней мере, так решили ее фанаты после того, как накануне певица опубликовала в своем блоге фотографию рук 36-летнего бойфренда Александра Эдвардса, держащих коробочку с массивным бриллиантовым кольцом, сильно напоминающем помолвочное. 

Нет слов, – написала Шер, добавив, впрочем, что просто восхищается маникюром возлюбленного.

Поклонники пришли в восторг и принялись наперебой поздравлять поп-диву с помолвкой. 

Поздравляю, Шер! Ты заслуживаешь всего этого счастья. Дайте мне знать, когда и где, – пошутил один из фанатов.

Боже мой, он сделал тебе предложение?! – прокомментировал пост другой.

Погоди, погоди, погоди! Что все это значит? – засомневался третий.

Напомним, что отношения с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом Шер подтвердила в начале ноября. А за неделю до этого их впервые заметили на романтической прогулке в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что у влюбленных довольно большая разница в возрасте — избранник певицы младше нее на 40 лет. Позже Шер дала развернутое интервью и объяснила, почему выбирает мужчин помоложе. 

Отметим, что у Александра Эдвардса не самая хорошая репутация: с сентября 2018 года он состоял в отношениях с актрисой Эмбер Роуз, в 2019-м у пары родился сын Слэш Электрик. В августе прошлого года Эдвардс признался, что изменял Эмбер с двенадцатью разными женщинами. Роуз назвала его “нарциссом”, обвинила в физическом насилии (он поднимал на нее руку), и в итоге они расстались.

В начале декбря в семье Шер случилось горе — на 97-м году жизни скончалась мать певицы, Джорджия Холт. 

Шер в рекламе BalmainАлександр Эдвардс и Эмбер РоузАлександр с сыном


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