Почему у россиян могут отнять наследство по закону

Оказывается, что человека могут назвать банкротом уже после его смерти. Тогда в конкурсную массу может войти наследство этого человека. Этот вопрос очень неоднозначен, ведь по сути, это уже имущество другого человека – наследника. Но ведь надо сначала вступить в наследство, и можно просто не успеть это сделать. А может получиться и так, что покойника признают банкротом спустя время после смерти, и тогда наследство могут отнять у человека, который уже им пользуется. Это необходимо, что бы рассчитаться с долгами покойного человека.

При этом личными активами по долгам своего покойного родственника наследнику не придется отвечать. Но только тогда, если удастся отделить их от наследства, сообщает сайт Право. ru.

Итак, если покойника признают банкротом постфактум, тогда в одно банкротное дело соберут все долги и имущество, в том числе наследство должника. Сюда входят и активы, которые уже были переданы наследникам. Подобным спор возник у жителя Челябинска, его дело рассматривали в Москве.

У наследодателя были три наследника, которые и боролись за свои права. Покойный был предпринимателем, и после смерти оставил родным довольно много. Однако через год после смерти суд признал человека банкротом. Все его имущество пошло в конкурсную массу. Тогда налоговая разослала наследникам письма с требованием заплатить долги. Дошло до суда, который встал на сторону налоговой. Никакие апелляции не помогли.

Однако Верховный суд не согласился с позицией коллег и отменил постановление регионального суда, наследникам все же пришлось заплатить сумму, но намного меньше.