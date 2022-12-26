 

Дима Билан поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

26.12.2022, 12:16, Разное
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Год у прославленного певца выдался насыщенным! Кажется, что посвятил он его своему здоровью, ведь сложно посчитать, сколько раз он оказался на больничной койке, борясь с серьезным недугом. Не обошлось и без конфликтов: мы активно наблюдали за тем, как артист публично ругался с разоблачившим его психологом. К счастью, было и хорошее. После нескольких операций восстановившийся Дима Билан вернулся в рабочий график и на радость фанатов возобновил свои концерты!

Ну, а в финале этого очень непростого для него года певец записал эксклюзивное поздравление с Новым годом для вас, читатели “Дни.ру”. С сияющей счастливой улыбкой в белом элегантном пиджаке кумир миллионов произнес самые важные пожелания.

“Приветствую вас, “Дни.ру”. Поздравляю вас с Новым годом! Конечно же, хороших новостей и, естественно, здоровья… И ментальное здесь не на последнем месте. С Новым годом!” – обратился к народу Дима Билан.


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