«Знаю, что посадят. У меня был выбор, и я его сделал»
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История офицера, который отказался участвовать в СВО
Уголовное наказание за отказ военнослужащего от участия в боевых действиях введено в РФ в сентябре. Первым подозреваемым по новой статье стал кадровый офицер Дмитрий Василец, который отказался участвовать в СВО.
Татьяне Брицкой он рассказал отчего впервые в жизни не выполнил приказ и почему готов пойти в тюрьму ради верности убеждениям.
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Источник: Новая газета
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