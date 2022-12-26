«Знаю, что посадят. У меня был выбор, и я его сделал»

История офицера, который отказался участвовать в СВО

Уголовное наказание за отказ военнослужащего от участия в боевых действиях введено в РФ в сентябре. Первым подозреваемым по новой статье стал кадровый офицер Дмитрий Василец, который отказался участвовать в СВО.

Татьяне Брицкой он рассказал отчего впервые в жизни не выполнил приказ и почему готов пойти в тюрьму ради верности убеждениям.

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