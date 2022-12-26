 

Глава МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что страна не поможет России обойти санкции

26.12.2022, 11:50, Новости дня
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Министр находился в Японии с визитом, в ходе которого принял участие во встрече глав МИД Японии, Туркмении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Глава внешнеполитического ведомства в то же время подчеркнул, что Казахстан не позволит обходить ограничения на своей территории.

По словам Тлеуберди, в экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против РФ негативно сказались на экономике Казахстана, передает РИА «Новости». Он добавил, что Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций.

Также глава МИД Казахстана рассказал, что обеспокоен украинским кризисом и добавил, что президент Казахстана находится в постоянном контакте с лидерами РФ и Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза.

Напомним, что отношение властей Казахстана к санкционной кампании Запада против РФ можно назвать двойственным. В апреле помощник казахстанского президента Тимур Сулейменов заверил в интервью панъевропейскому порталу Euractiv, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза». В середине июня в интервью телеканалу «Россия 24» уже сам Токаев заявил: республика будет соблюдать все ограничения, наложенные мировым сообществом на Россию, но при этом работа Казахстана с Москвой продолжится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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