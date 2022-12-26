Мнение: Энгельс

По официальной информации на аэродроме в Энгельсе в результате ночной атаки три человека погибли, разрушений и повреждений техники нет. Атаковал авиабазу украинский беспилотник.

Всё тот же вопрос – если беспилотник смог пролететь почти 800 километров, это значит, что в России нет системы ПВО. Если он был запущен непосредственно возле авиабазы – значит, у нас нет ФСБ. Точнее, есть – но исключительно для террора населения. С реальными угрозами вроде диверсантов борьба не получается.

Кто именно прошляпил очередную атаку – вопрос почти несущественный, так как вместо аэродрома в Энгельсе завтра может быть что угодно. Включая, кстати, и пресловутый подвал Путина. Хотя его, конечно, охраняют получше, чем ядерный объект.

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