Пропаганда – во Франции почти половина родителей выбрала для детей подержанные подарки

Всё больше французов решает сэкономить на покупке подарков и идёт за ними в комиссионные магазины и секонд-хенды, рассказывает BFM TV. Согласно опросу, почти половина родителей приготовила для детей подержанные игрушки.

На полках магазина Эдгар вместе со своим отцом Бенжамином ищет новую видеоигру, которую получит на Рождество. Он выбирает две игры, которых не было в списке для Пер-Ноэля.

ЖУРНАЛИСТКА: Ты собираешься их купить?

ЭДГАР: Не знаю. Это от папы зависит (смеётся).

ЖУРНАЛИСТКА: В противном случае Пер-Ноэль принесёт?

ЭДГАР: Возможно.

БЕНЖАМИН: Он уже получил свой рождественский подарок — это дополнительный.

Новая игра в среднем стоит 60 евро, однако Бенжамин унесёт с собой пять подержанных игр и пять комиксов за 24 евро. В этом магазине перепродают фигурки, видеоигры, а также бывшие в использовании ноутбуки. За месяц объёмы продаж увеличились на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Главный секрет — успокоить покупателей.

БРЮНО ДЁНЁВ, менеджер в магазине La boutique de l’occas, Руан: Покупатели стали гораздо меньше сомневаться, приобретая подержанные товары, потому что мы хорошо их проверяем и перепродаём с почти такой же гарантией, как новые. Иногда нам попадаются настолько хорошие подержанные товары, что практически не отличаются от новых.

На рынке бывших в употреблении товаров можно также найти игрушки. В своём комиссионном магазине Стефан даёт им вторую жизнь, чтобы они вновь очутились под рождественской ёлкой.

СТЕФАН РЁНУ, менеджер магазина Récré des jouets: (Покупка подержанных вещей. — ИноТВ) всё больше распространяется. Теперь люди сами приходят искать игрушки на Рождество. Хорошо заметно, что интерес растёт по сравнению с июлем, августом и сентябрём, когда было меньше покупателей, а потом октябрь, ноябрь и декабрь, когда их число всё росло и росло до этого дня.

Согласно исследованию, почти половина родителей готовы порадовать детей подержанными подарками.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2022 года.