Быстрые бронирования, санаторные услуги и внутренний рынок: главные тренды гостиничного бизнеса в 2023

Гостиничный бизнес

сильно пострадал в период 2020-2021 года. Сейчас крупные сети отелей постепенно

возвращаются к “жизни”, диверсифицируя инвестиции, бизнесы и предлагая

своим клиентам ряд новых услуг.

Генеральный директор

Azimut Hotels Максим Бродовский назвал несколько

интересных тенденций среди гостиниц. Прежде всего, это сокращение глубины

бронирования. Все чаще гости бронируют номер за несколько дней перед поездкой.

Отчасти это связано с уходом агрегаторов бронирования. Из-за этого отели

корректируют свою стратегию размещения гостей.

Второй тренд —

это спрос на “восстановление и отдых”. Так, крупные отели и частные

инвесторы увидели тенденцию туристов к оздоровительным услугам, поэтому на

рынке стали появляться новые санатории и санаторно-курортные услуги. Крупные

сети стараются приобрести гостиницы именно такого формата.

Кроме этого, эксперт

говорит о новой волне инвестиций в бизнес и роста интереса в сфере. Бродовский оценил

инвестиционную привлекательность гостиничного бизнеса в 5-7%. Где-то эти оценки

выше, где-то ниже. Сроки окупаемости отелей — 7-15 лет. Пока среди новых

инвесторов — бизнесмены и крупные корпоративные структуры.