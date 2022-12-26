Москва подготовила для детей из регионов насыщенную новогоднюю программу

Дети из регионов, в том числе с новых территорий, прибудут в Москву по приглашению мэра столицы. С 3 по 8 января в рамках проекта “Город открытий” для ребят пройдут культурные и образовательные мероприятия.

В столицу приедут ребята из многодетных, социально незащищенных семей и дети военнослужащих, участвующих в специальной операции. Также Москву посетят победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Юные гости изучат столицу в интерактивном формате, они получат новые компетенции и навыки. Детей ждут в технопарке “Сколково”, парке “Зарядье”, на ВДНХ, в Дарвиновском музее и других известных местах Москвы.

Для ребят разработали восемь образовательно-туристических маршрутов по различным тематикам: урбанистика, цифровые технологии, креативные индустрии, экология и прочие. Также дети побывают на новогодних представлениях в Государственном Кремлевском дворце и Гостином Дворе.

Проект “Город открытий” представляет Москву в роли единого образовательного пространства для подрастающего поколения, отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава Комитета по туризму Евгений Козлов.

“Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации. Надеемся, что это поможет им открыть новые возможности для развития и определиться с будущей профессией”, – сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники в столицу готовы приехать на 25% туристов больше, чем в 2019 году. 70% бронируемых поездок приходится на родителей с детьми.