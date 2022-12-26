 

Президент ПКР Рожков сообщил о направленной в арбитражный трибунал МПК апелляции на приостановку членства

26.12.2022, 10:28, Новости дня
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Паралимпийский комитет РФ (ПКР) направил в арбитражный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) апелляцию на решение о приостановке членства ПКР в организации, сообщил президент ПКР Павел Рожков.

По словам Рожкова, ПКР направил апелляцию в секретариат арбитражного трибунала МПК под руководством Лин Куденис, копия жалобы также направлена президенту МПК Эндрю Парсонсу и главному юрисконсульту Элизабет Райли, передает ТАСС. Он добавил, что если апелляция ПКР не будет удовлетворена, то только генассамблея, которая должна состояться в последнем квартале следующего года, сможет отменить приостановку членства ПКР в МПК.

Ранее президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что приостановка членства Паралимпийского комитета РФ (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) вызывает отвращение.

Напомним, в ноябре МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России, сообщил МПК. Глава ПКР Павел Рожков заявил, что это незаконно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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